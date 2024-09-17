Almanlar ekonomiden umudu kesti

Almanya için ZEW Ekonomik Duyarlılık Göstergesi Eylül 2024 anketinde bir kez daha önemli bir düşüş kaydetti.

Gösterge 3,6 puan ile Ağustos değerinin 15,6 puan altında gerçekleşti.

Kasım 2023'ten bu yana ekonomik beklentilerde görülen iyimserlik böylece neredeyse tamamen ortadan kalkmış oldu.

Almanya'daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmeler de kötüleşmeye devam ve ilgili gösterge 7,2 puan düşerek eksi 84,5 puanlık yeni bir değere geriledi. Böylece mevcut ekonomik durum değerlendirmesi Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi.

“Ekonomik durumun hızla iyileşeceğine dair umutlar gözle görülür bir şekilde azalıyor" değerlendirmesini yapan ZEW Başkanı Profesör Achim Wambach, "Euro bölgesi için ekonomik beklentilerdeki düşüş genel bir kötümserlik artışına işaret etse de, Almanya için beklentilerdeki düşüş çok daha büyük. Katılımcıların çoğu ECB'nin faiz kararını beklentilerine dahil etmiş görünüyor” dedi.

Finans piyasası uzmanlarının Euro bölgesinin ekonomik gelişimine ilişkin duyarlılığı Eylül ayında düşüş gösterdi. Gösterge 9.3 puanla ağustos ayına kıyasla 8.6 puan kaybetti. Euro bölgesine ilişkin durum göstergesi de kötüleşerek 8.0 puanlık düşüşle eksi 40.4 puana geriledi.