Almanya, 2026 büyüme tahminini düşürecek

Reuters'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, aşağı yönlü revizyon, 28 Ocak'ta sunulacak Ekonomi Bakanlığı'nın yıllık ekonomi raporuna dahil edilecek. Taslak rapora göre, 2027 yılı GSYH büyümesi de daha önce beklenen yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e geriledi.

Düzeltilmiş 2026 tahmini, art arda iki yıl daralmanın ardından 2025'te kaydedilen yüzde 0,2'lik GSYİH büyümesinden hala önemli ölçüde yüksek.

Düşük tahmin, küresel ticaret gerilimlerinin yoğunlaşmasıyla birlikte geldi. ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl bloktan ithal edilen mallara ilk vergileri uyguladıktan sonra Almanya dahil bazı AB üyesi ülkelere daha fazla tarife uygulama tehdidinde bulundu.