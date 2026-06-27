Almanya 21 milyar Euro'luk dev bütçe açığını kapatarak hedeflerine ulaşabilecek mi?

Avrupa'nın lokomotif ekonomisinde aylardır merakla beklenen mali bütçe kördüğümü nihayet çözüldü. Berlin yönetimi, 2027 bütçe projeksiyonlarında baş gösteren 21 milyar Euro'luk mali açığı ek vergi düzenlemeleri ve kamu harcamalarındaki sıkılaştırma hamleleriyle tamamen sıfırladığını duyurdu. Alınan bu stratejik kararlar, bir yandan piyasalara istikrar sinyali verirken diğer yandan koalisyon hükümetinin geleceğine dair siyasi belirsizlikleri hafifletti.

Koalisyon pazarlıkları sonuç verdi

Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomik ölçeğine sahip ülkesinde, federal hükümetin 2027 yılı bütçe planlamasında karşı karşıya kaldığı 21 milyar Euro'luk mali açığın tamamen kapatıldığı açıklandı. Koalisyon hükümetini oluşturan siyasi partiler arasında haftalardır devam eden ve ülkenin mali geleceğini doğrudan etkileyen zorlu pazarlıklar, kamu harcamalarında gidilecek sert tasarruf önlemleri ve bakanlık bütçelerinde yapılan revizyonlarla nihayete erdirildi. Hükümet sözcülüğü tarafından paylaşılan detaylar, federal yönetimin anayasada yer alan ve kamunun kontrolsüz borçlanmasını engelleyen katı borç freni kurallarına sadık kalacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Yatırım bütçelerinden taviz verilmeden bu devasa mali açığın kapatılması, ülkenin anayasal olarak borçlanma limitleri içinde kalmasını sağlayarak bütçe hedeflerine doğrudan ulaşma imkanı tanıyor ve borçlanma disiplini hedeflerini tam olarak yakalıyor.

Sıkı maliye politikası ve büyüme baskısı

Mali planlamada ulaşılan bu kritik uzlaşı, federal bakanlıkların yatırım ve teşvik bütçelerinde ciddi bir disiplin sürecini resmi olarak beraberinde getiriyor. Federal bütçedeki açığın kapatılması adına sosyal yardım ödeneklerinin optimize edilmesi ve çevreye zararlı sübvansiyonların kademeli olarak kaldırılması gibi makro önlemler masaya yatırılırken, bu durumun hanehalkı harcama paritesi üzerinde marjinal bir baskı oluşturma riski bulunuyor. Beraberinde gelen sıkı maliye politikası duruşu, Almanya Merkez Bankası (Deutsche Bundesbank) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz patikaları ile yürüttükleri dezenflasyon sürecine destek sunsa da reel sektörün büyüme rasyolarını kısa vadede baskılayabilir. İnformallik oranını düşürecek vergi denetim mekanizmalarının kuvvetlendirilmesi ve bütçe disiplinin tescillenmesi, ülkeyi gelişmekte olan piyasalar karşısında siber bir finansal zırhla korusa da sanayi devlerinin yeşil dönüşüm fonlamasında yaşanabilecek olası gecikmeler makroekonomik büyüme rasyolarında oynaklık yaratma potansiyeli taşıyor.

Jeopolitik şok ve enerji maliyetleri

2027 yılı bütçesinde hedeflenen bu mali dengenin sağlanabilmesi adına, daha önce dokunulmayacağı belirtilen 9,7 milyar Euro değerindeki bütçe rezervinin önemli bir kısmının eritilmesi zorunlu hale gene geldi. Mali disiplindeki bu sapmanın ve harcama tarafındaki beklenmeyen artışların en somut nedeni ise ABD ile İsrail'in İran ile girdiği savaş konjonktürünün küresel enerji fiyatlarında yarattığı şok dalgası ve artan savunma harcamaları bütçesidir. Nitekim tescillenen resmi makro projeksiyonlara göre, jeopolitik risklerin tetiklediği bu maliyet şoku yüzünden Almanya ekonomisinin büyüme tahmini 2026 yılı için %0,5, 2027 yılı için ise %0,8 seviyesine kadar aşağı yönlü revize edilmiş durumdadır.