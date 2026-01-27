Almanya, 6 milyar Euro tahvil ihraç edecek

Almanya’nın, 6 milyar Euro tutarında, Mayıs 2047 vadeli yeni devlet tahvilini bugün sendikasyon yoluyla ihraç etmesi bekleniyor.

Commerzbank Research’ten Christoph Rieger’in notuna göre, söz konusu uzun vadeli tahvil ihracı için Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan ve Morgan Stanley ortak lider yönetici olarak yetkilendirildi.

Alman Finans Ajansı da bugün Mart 2028 vadeli hazine bonosu (Schatz) için ihale düzenleyecek. Bu ihalede de 6 milyar euro tutarında satış yapılması planlanıyor.