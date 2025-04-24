Almanya büyüme tahminini düşürdü: Durgunluk bekleniyor

Alman hükümeti ekonomik büyüme tahminini düşürdü ve küresel ticaret anlaşmazlıklarından kaynaklanan belirsizliğin büyümeyi engellemesi ve yatırımı azaltması nedeniyle 2025'te yüzde 0,3'lük bir büyüme yerine durgunluk öngördü.

2026 için hükümet şu anda ocak ayındaki yüzde 1,1'lik tahmininden biraz daha düşük olan yüzde 1'lik bir büyüme bekliyor.

Alman hükümeti, enflasyonun bu yıl yüzde 2'ye ve ardından gelecek yıl yüzde 1,9'a düşmesini öngörüyor.

Ekonomik zayıflık işgücü piyasasını da olumsuz etkileyecek; işsizlik oranının bu yıl geçen yılki yüzde 6 seviyesinden yüzde 6,3'e çıkması, ardından 2026'da yüzde 6,2'ye düşmesi bekleniyor.