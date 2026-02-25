Almanya, Çin ile ticari ilişkilerini güçlendirmek istiyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya ve Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde görüşlerini paylaştı. Merz, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaretin küresel ekonominin önemli bir dinamiği olduğunu ve Almanya için Çin’in stratejik bir ticaret ortağı olduğunu ifade etti.

Ticaretin ekonomik kazanç ve güven boyutu

Başbakan, “En büyük üç ekonomiden ikisinin birbiriyle ticaret yapması büyük bir güç ve refah yaratıyor. Bu dinamik dengeli ve güvenilir olursa, her iki ülke de büyük fayda sağlayacaktır.” sözleriyle, ticaretin sadece ekonomik kazanım değil, aynı zamanda uzun vadeli iş birliği ve güven tesis etme boyutuna da dikkat çekti.

Adil ve dengeli ticaret vurgusu

Merz, Almanya’nın Çin ile ilişkilerini geliştirirken ticaretin adil ve dengeli olmasının önemini vurguladı. Ticaretteki dengesizlikler ve bazı sektörlerdeki pazar erişimi sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin sürdürülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı olması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Almanya ve Çin arasında açık diyalog kanallarının sürdürülmesinin ve iki tarafın ekonomik ilişkilerde güvenilirlik ilkesine bağlı kalmasının, hem Almanya hem de Çin için uzun vadeli kazanımlar sağlayacağı ifade edildi. Merz’in mesajı, Berlin’in Çin ile ticari bağları güçlendirirken, aynı zamanda ticarette şeffaflık ve eşitlik ilkesini ön planda tutmayı hedeflediğini ortaya koyuyor.