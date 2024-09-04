Almanya Commerzbank’taki hissesini azaltmayı planlıyor

Almanya, finansal kriz sırasında satın aldıkları bankalardaki hisselerini satan İtalya, Hollanda ve Yunanistan gibi diğer Avrupa ülkelerinin arasına katılıyor.

Bankanın yaklaşık 2,5 milyar euro değerindeki yüzde 16,5’lik hissesini yöneten ülkenin finans kurumu, salı günü piyasa kapanışından sonra kararını duyururken, ne kadarlık bir hisseyi elden çıkarmayı değerlendirdiğini veya satışın ne zaman için planlandığını açıklamadı.

Almanya Maliye Bakan Yardımcısı Florian Toncar konuyla ilgili açıklamasında “Federal hükümetin 2008 ve 2009 yıllarında Commerzbank’a girmesi, bankacılık krizinin ortasında mali piyasa istikrarını korumak açısından önemliydi.

Federal hükümetin Commerzbank’taki hissesinin azaltılması, “Commerzbank’ın ve bir finans merkezi olarak Almanya’nın gücünün bir işaretidir” dedi.

Diğer Avrupalı bankalar gibi Commerzbank da Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) 2022’de başlayan faiz artırım serisinden kazançlı çıktı. Mayıs ayında on yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaşan bankanın hisse fiyatı bu yıl yaklaşık yüzde 20 arttı. Finans Kurumu Başkanı Eva Grunwald yaptığı açıklamada “Bankanın ekonomik durumu istikrarlı bir şekilde iyileşti.

Federal hükümet bu olumlu gelişmeye Commerzbank’taki hisselerini azaltarak ve çıkış sürecini başlatarak yanıt veriyor” dedi. Konuya yakın kaynaklara göre, Alman devlet şimdilik elindeki tüm hisseleri satma niyetinde değil.