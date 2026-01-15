Almanya ekonomisi 2 yılın ardından büyüdü

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) ilk hesaplamalarına göre, fiyat etkilerinden arındırılmış GSYH 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış büyüme ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

Destatis Başkanı Ruth Brand, iki yıllık resesyonun ardından ekonominin yeniden büyüme patikasına girdiğini, artışın özellikle hanehalkı ve kamu tüketim harcamalarından kaynaklandığını söyledi.

İhracat 2025’te yüzde 0,3 gerileyerek üçüncü yıl üst üste düşüş kaydetti. Mal ihracatı yüzde 0,7 azalırken, hizmet ihracatı yüzde 1,1 arttı. ABD tarifelerinin yükselmesi, euronun değer kazanması ve Çin kaynaklı rekabet ihracatı baskıladı. Yatırımlar ise zayıf seyrini sürdürdü. Toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 0,5 gerilerken, makine ve teçhizat yatırımları yüzde 2,3, inşaat yatırımları yüzde 0,9 azaldı.

İmalat sanayinde katma değer yüzde 1,3 düşerek üçüncü yıl üst üste gerilerken, inşaat sektöründe düşüş yüzde 3,6 oldu. Hizmetler sektöründe ise karmaşık bir tablo izlendi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde katma değer yüzde 1,2 artarken, kamu hizmetleri, eğitim ve sağlık yüzde 1,4 büyüdü.

Hanehalkı nihai tüketimi yüzde 1,4, kamu tüketimi yüzde 1,5 arttı. İstihdam 2025’te ortalama 46,0 milyon kişiyle yatay seyretti. Genel devlet bütçe açığı yaklaşık 107 milyar euro olurken, açık/GSYH oranı yüzde 2,4’e gerileyerek yüzde 3 eşiğinin altında kaldı.