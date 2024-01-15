Almanya ekonomisi 2023 yılında daraldı

Almanya'nın istatistik ofisi Destatis tarafından yayınlanan ön verilere göre, düzeltilmiş gayri safi yurtiçi hasıla bir önceki yıla göre yüzde 0,3 azaldı.

Destatis Başkanı Ruth Brand, "2023 yılında Almanya'da genel ekonomik gelişme, çoklu krizlerin damgasını vurmaya devam ettiği bir ortamda durakladı" dedi.

Destatis, takvim etkilerinden arındırıldıktan sonra GSYH'deki düşüşün yüzde 0,1 olduğunu belirtti.

Brand, GSYH'nin 2023'te pandemiden önceki yıl olan 2019'a göre yüzde 0,7 daha yüksek olduğunu söyledi.

Birçok ekonomist, enflasyonun düşmesi, faiz oranlarının düşmeye başlaması ve reel ücret artışlarının hane halkı tüketimini artırmasıyla 2024 yılında ılımlı bir toparlanma bekliyor. Almanya Merkez Bankası Bundesbank, GSYH'nin bu yıl yüzde 0,4 büyüyeceğini tahmin ediyor.