Almanya ekonomisi aralık ayında yavaşlamayı sürdürdü

Almanya’da özel sektörün büyüme hızı aralık ayında da yavaşlayarak son aylardaki düşüş trendini sürdürdü.

Bileşik PMI ivmesi geriledi

S&P Global’in hazırladığı Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralık ayı öncü verileri, Almanya’da özel sektör faaliyetlerinin kasım ayında 52,4 seviyesinden 51,5’e gerilediğini ortaya koydu. Bu, son dört ayın en düşük bileşik PMI değerine işaret ediyor. Ekonomistler ise piyasanın, aralık ayında endeksin kasım ayı seviyesinde 52,4 puanda kalmasını bekliyordu.

Hizmet ve imalat sektörlerinde düşüş

Hizmet sektörü PMI, ekim ayındaki 53,1 seviyesinden 52,76’ya gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine ulaştı. İmalat sanayi PMI ise 48,2’den 47,7’ye inerek 10 ayın en düşük değerini kaydetti. Bu gelişmeler, ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik endişelerin Alman iş dünyasındaki güveni sekiz ayın en düşük seviyesine çektiğini gösteriyor.

İmalat sektörü “karmaşa” içinde

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, imalat sektöründeki durgunluğa dikkat çekerek, “Üretim daralması üst üste ikinci ayda da devam etti; 10 ay sonra ilk kez üretim düşüşe geçti. Bu tablo karşısında ‘ne karmaşa’ demek geliyor insanın içinden,” değerlendirmesini yaptı.

De la Rubia, imalat sektöründe geleceğe güvenen şirket sayısının artmasına da işaret ederek, hükümetin ulaşım projelerini başlatması, bürokrasiyi azaltmak için reformlar yapması ve savunma kapasitesini genişletme çabalarının bu güveni destekleyebileceğini belirtti. “Eğer bu önlemler siparişleri artırırsa, imalat sektörü yeniden ivme kazanabilir.” diye ekledi.

Büyüme mi, daralma mı?

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor. İmalat ve hizmet sektörleri, Almanya ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor; dolayısıyla bu göstergeler ekonominin genel sağlığı için kritik önemde.