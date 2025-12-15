Almanya ekonomisi istikrarlı ama ihracat hala baskı altında

Almanya hükümeti, yıl sonunda ekonomik göstergelerin genel olarak istikrarı işaret ettiğini duyurdu. Ancak ihracat tarafındaki zayıflık, ülke ekonomisinde süregelen baskının göstergesi olarak öne çıkıyor.

"Ekonomimiz hala gergin bir durumda"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan son raporda, ekonominin yılın dördüncü çeyreğine sağlam bir başlangıç yaptığı belirtilirken, “Genel olarak, ekonomimiz hala gergin bir durumda. Dış talebin zayıflığı, azalan rekabet gücü ve bazı ara ürünlerde yaşanan dar boğazlar dış baskıyı artırıyor. Öte yandan, mali teşviklerin etkisiyle iç ekonomide kademeli bir iyileşme gözleniyor” ifadelerine yer verildi.

Dış ticaret göstergeleri olumlu sinyal vermiyor

Rapor, küresel ekonominin nispeten dirençli kalmasına rağmen, Alman dış ticaretinin öncü göstergelerinin olumlu sinyal vermediğine dikkat çekiyor. Söz konusu göstergeler, ihracat sektöründe kapsamlı bir toparlanmadan ziyade yalnızca bir istikrarın söz konusu olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, gümrük vergilerindeki artışların etkisinin 2025-2026 başında hala hissedileceğini ve ihracatçıların önümüzdeki aylarda zorluk yaşamaya devam edeceğini belirtiyor.

Buna ek olarak, kurumsal iflas başvurularının yükselişi sürüyor. Ocak-eylül döneminde iflas başvuruları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak 18 bin 125’e ulaştı. Bu durum, özellikle ihracat odaklı şirketler için zorlu bir yılın kapıda olduğunu gösteriyor.