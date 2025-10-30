Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte durgun seyretti

  1. Ekonomim
Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yerinde sayarken, yatırımlar artış, ihracat ise düşüş kaydetti.

Almanya’nın gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH), 2025’in üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre fiyat, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak değişmedi. Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) verilerine göre, ikinci çeyrekte GSYH yüzde -0,2 oranında gerilemişti.

Verilere göre, sabit sermaye yatırımları –özellikle makine ve teçhizat alanında– pozitif bir seyir izlerken, ihracat önceki çeyreğe göre azaldı.

Yıllık bazda bakıldığında, GSYH 2025’in üçüncü çeyreğinde fiyat etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,3 artış gösterdi. Fiyat ve takvim etkilerinden arındırılmış yıllık artış da aynı şekilde yüzde 0,3 oldu.

Destatis, her zamanki gibi üçüncü çeyrek verilerini hesaplarken 2025’in ilk iki çeyreğine ait istatistikleri de gözden geçirdi. Bu revizyon sonucunda, 2025’in ikinci çeyreğine ilişkin fiyat etkilerinden arındırılmış GSYH değişim oranı 0,1 puan yukarı yönlü revize edildi.

Sonuç olarak, Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte durgunluk eğiliminden çıkamasa da yıllık bazda sınırlı bir büyüme kaydetti.

