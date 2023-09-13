Almanya ekonomisinde bu yıl toparlanma beklenmiyor

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın bugün yayınladığı aylık rapora göre Almanya'da yıl sonuna kadar gözle görülür bir ekonomik toparlanma beklenmiyor.

Raporda, "Gelen siparişler ve iş ortamı gibi mevcut öncü göstergelerin yanı sıra küresel ekonomideki durgun gelişme de zayıf bir üçüncü çeyreğe işaret ediyor" denildi.