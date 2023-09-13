Almanya ekonomisinde bu yıl toparlanma beklenmiyor
Almanya ekonomisinde yıl sonuna kadar toparlanma beklenmezken; küresel ekonomideki durgun gelişmenin zayıf bir üçüncü çeyreğe işaret ettiği belirtildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın bugün yayınladığı aylık rapora göre Almanya'da yıl sonuna kadar gözle görülür bir ekonomik toparlanma beklenmiyor.
Raporda, "Gelen siparişler ve iş ortamı gibi mevcut öncü göstergelerin yanı sıra küresel ekonomideki durgun gelişme de zayıf bir üçüncü çeyreğe işaret ediyor" denildi.