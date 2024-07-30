Almanya ekonomisinde daralma "kriz" söylemlerine neden oldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ikinci çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçüldü.

Piyasa beklentisi, dünyanın dördüncü büyük ekonomisinin çeyreklik bazda yüzde 0,1 büyüyeceği yönündeydi

Alman ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda da aynı şekilde yüzde 0,1 daraldı.

Ülkede ekonomi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydetmişti.

Fransa ve İspanya ekonomisinde büyüme

Öte yandan, Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi Fransa'da ekonomik büyüme yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 ile beklentileri aştı. Beklenti, Fransız ekonomisinin bu dönemde yüzde 0,2 büyüyeceği yönündeydi.

İspanya ekonomisi de bu dönemde yüzde 0,8 büyüme gösterdi.

ifo Enstitüsü Başkanı Wohlrabe: Alman ekonomisi krize saplanmış durumda

ifo Enstitüsü Başkanı Klaus Wohlrabe, "Alman ekonomisi krize saplanmış durumda" derken, ekonomide daralmaya yönelik yorum yaptı. Wohlrabe, "2024'ün üçüncü çeyreğinde de pek bir iyileşme beklenmiyor. Bu, ifo İş İklimi Endeksi'nin temmuz ayı sonuçlarında da görülüyor" şeklinde görüş belirtti.

Wohlrabe şöyle devam etti:

"Özellikle sanayi sektöründe geri dönüşe henüz uzun bir süre var. Enerji yoğun endüstriler, yılın başından bu yana üretimlerini bir miktar artırmayı başardılar. İmalat sektörünün geri kalanında ekonomik üretim durgunlaşıyor. Genel olarak, birikmiş siparişler azalmaya devam ediyor ve sektörde yeni siparişler eksik kalıyor. Temmuz ayında mevcut duruma ilişkin değerlendirme Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi ve önümüzdeki aylara ilişkin iş beklentileri önemli ölçüde bulanıklaştı.

Özel tüketimdeki toparlanma da yavaş. Ifo ekonomik araştırmalarına göre haziran ayındaki Euro 2024'ün özellikle konaklama sektöründe satışlarda geçici bir artış sağlamış olması muhtemel. Ayrıca haziran ayındaki otomobil satışları da şaşırtıcı derecede olumluydu. Ancak genel olarak tüketiciyle ilgili hizmet sağlayıcılar ve perakende sektörü için iş ortamı temmuz ayında daha da kötüleşti. Sonuç olarak, özel tüketimin de üçüncü çeyrekte sadece hafif bir artış göstermesi bekleniyor."