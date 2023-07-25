Almanya ekonomisinde üst üste 3 aydır kötüleşme

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya'da Temmuz ayında iş ortamı endeksi kötü geldi. Böylelikle üç ay art arda kötüleşme yaşanmış oldu.

Ifo Enstitüsü'nün anketine göre iş ortamı endeksi 87,3 oldu. Haziran'da revize edilmiş endeks 88,6 iken beklentiler 88,0 düzeyindeydi.

Ankete göre cari durum endeksi 91,3 olurken beklenti 93,0 seviyesinde, beklenti endeksi ise 83,4 beklentiye karşılık 83,5 düzeyinde oldu.