Almanya ekonomisine enerji freni: Ifo 2027 büyüme tahminini %0,8 seviyesine indirdi

Avrupa’nın lokomotif gücünde baş gösteren bu üretim ve tüketim tıkanıklığı, küresel piyasalarda ilan edilen sıkı para politikası kararlarıyla birleştiğinde kıta genelindeki durgunluk endişelerini de bizzat artırıyor. Yüksek seyreden ham madde fiyatları ile küresel ticaret kanallarındaki yavaşlama riski bir araya gelince, imalat devinin çarkları hız kesmeye başladı. Kamu yatırımlarının sağladığı geçici kalkanlara rağmen, kalıcı maliyet yükleri ülkenin makroekonomik hedeflerini dikey olarak aşağı çekmeye devam ediyor.

Sanayi devinde tüketim ve üretim eğilimi zayıflıyor

Uluslararası piyasalarda yaşanan ham madde krizleri, kıtanın sanayi devi olan Almanya’da kalıcı bir durgunluk endişesini bizzat tırmandırıyor. Yayımlanan güncel makroekonomik görünüm raporunda, kış döneminde yakalanan geçici toparlanma ivmesine karşın uzun vadeli risklerin ağır bastığı net bir biçimde paylaşıldı. Bölgesel çatışmaların petrol hatlarında yarattığı maliyet artışları iç piyasada hanehalkının reel gelirlerini eritirken, özel tüketim eğilimini de en alt seviyelere doğru bizzat baskılamayı sürdürüyor.

Kronik enflasyon baskısı tahminleri yukarı itiyor

Kurumun paylaştığı raporun detaylarında, fiyat istikrarına yönelik bozulmanın önümüzdeki süreçte de devam edeceği açıkça ortaya kondu. Yüksek ham petrol ve enerji fiyatlarının mal ve hizmet gruplarına doğrudan sirayet etmesi sebebiyle, ülkenin 2026 yılı ortalama enflasyon tahmini %2,9 seviyesine yukarı yönlü güncellendi. Enflasyon oranının ancak 2027 yılına gelindiğinde %2,7 düzeyine hafif bir gevşeme gösterebileceği öngörülüyor ki bu durum, fiyat baskısının hedeflenen konfor alanının çok üzerinde kalacağını kesinleştiriyor.

Yapısal sorunlar ve iş gücü krizi geleceği tehdit ediyor

Dikkat çekilen daha büyük tehlike ise ülkenin önümüzdeki on yıla yayılacak olan potansiyel büyüme hızının sadece %0,1 seviyesine kadar gerileme riski barındırmasıdır. Nüfusun hızla yaşlanması nedeniyle baş gösteren nitelikli iş gücü açığı ve imalat sektöründeki zayıf verimlilik artışları, ihracata dayalı geleneksel ekonomik modeli kökünden sarsıyor. Mevcut altyapı, savunma ve yeşil enerji dönüşümü paketlerine ayrılan devasa kamu ödenekleri olmasaydı, sanayi çarklarındaki bu yavaşlamanın çok daha derin bir resesyona yol açabileceği bizzat vurgulanıyor.