Almanya elektrikli otomobile geçiş 186 bin kişiyi işsiz bırakabilir

Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) tarafından hazırlatılan yeni bir rapora göre, Almanya'da otomobil endüstrisinin elektrikli araç üretecek şekilde dönüştürülmesi, 2035 yılına kadar yaklaşık 186.000 kişinin işine mal olabilir ve bunların dörtte biri şimdiden kaybedilmiş durumda.

Rapor, Avrupa otomobil endüstrisinin büyük ölçüde değişen pazar koşulları nedeniyle bir krizle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Elektrikli araçlara geçiş çabası, Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen de dahil olmak üzere çok sayıda şirketi şimdiden etkileyen bir dönüşüme yol açtı. Şirket ciddi maliyet kesintileri gerçekleştirirken, pazartesi günü Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki üç fabrikasını kapatmayı planladığını duyurdu.

Euronews'in aktardığına göre, Prognos Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Otomotiv Sektöründe İstihdam Beklentileri" başlıklı rapor, 2019 yılından bu yana otomobil sektöründe 75.000 kişinin işini kaybettiğini ve işten çıkarılanların yaklaşık 8.900'ünün metal işleme sektöründeki işlerle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

Son sayım, otomotiv mühendisliğinde 10.000'den fazla yeni pozisyonla birlikte 29.000 yeni işe alımla dengelendi ve otomobil endüstrisinde net 46.000 iş kaybı ile sonuçlandı.

Sadece bataryalı elektrikli araçların üretileceği 2035 yılına kadar 140.000 işçi daha işini kaybedebilir.

Nihai sayı, mevcut kalifiye işçi sayısının yanı sıra yeni yatırımları teşvik edebilecek veya caydırabilecek siyasi çerçeveden de etkilenebilir.

"Sektörümüzün dönüşümü devasa bir görev. Alman otomotiv sektöründeki şirketler ve çalışanları bu dönüşümün başarılı olması için büyük çaba sarf ediyor. Buna hiç şüphe yok," diyen VDA Başkanı Hildegard Müller sözlerini şöyle sürdürdü: "Alman otomobil üreticileri ve dünya çapındaki otomotiv tedarikçileri 2024-2028 yılları arasında sadece araştırma ve geliştirmeye yaklaşık 280 milyar euro, tesislerin dönüştürülmesine ise 130 milyar euro daha yatırım yapacak. Bu yatırımlar, Alman otomotiv endüstrisinin dönüşümü bir başarı öyküsü haline getirme iradesinin altını çiziyor. Biz değişim istiyoruz."

En çok hangi işler risk altında?

2019'dan bu yana otomotiv mühendisliği, teknik araştırma ve geliştirmenin yanı sıra bilgisayar bilimi, elektrik mühendisliği ve yazılım geliştirme alanlarındaki işlerde artışlar oldu.

Örneğin, otomotiv sektöründeki bilişim teknolojileri (BT) işlerinde istihdam 2019'dan bu yana yaklaşık dörtte bir oranında, 2013'ten bu yana ise yüzde 85'e varan oranlarda arttı.

Gelecekte bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yanı sıra mekatronik, enerji ve elektrik alanlarındaki meslekler daha önemli hale gelecektir.

Öte yandan, metal konstrüksiyon ve kaynak teknolojisi veya metal işleme işlerinin önemi giderek azalıyor ve bu alanlarda daha az işçi istihdam ediliyor.

Elektrikli araçlara geçişin en az etkileyeceği düşünülen meslekler olan işletme yönetimi ve idaresi alanında ise beklenen işçi fazlalığı söz konusu.

Rapor, gerekli alanlar için vasıflı işçi bulmanın bazı alanlarda zor olacağına dikkat çekerken, şirketler bünyesinde eğitim kursları öneriyor.

Rapor, VDA'nın orta ölçekli otomotiv sektöründeki üyeleri arasında düzenli olarak yaptığı anketlerin, giderek daha fazla sayıda şirketin (yüzde 82) Almanya'da planlanan yatırımlarını ertelediğini, başka bir yere taşıdığını veya tamamen iptal ettiğini gösterdiğini belirterek çarpıcı bir şekilde sona eriyor. Rapora göre, her üç şirketten birinden fazlası (yüzde 37) yatırımlarını yurtdışına taşımayı planlıyor.

Çalışma, Avrupa ve Almanya'daki politika yapıcılara, diğer taleplerin yanı sıra enerji fiyatları, bürokrasi, rekabetçi bir vergi sistemi ve daha fazla serbest ticaret anlaşması ile mücadele ederek rekabet gücünü artırma çağrısında bulunuyor.