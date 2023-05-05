Almanya fabrika siparişlerinde 3 yılın en büyük düşüşü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mart ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 10,7 azaldı.

Destatis, martta fabrika siparişlerinin Kovid-19- salgınının zirve yaptığı Nisan 2020'den bu yana en büyük aylık düşüşü gösterdiğini belirtti.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 2,2 azalması yönündeydi. Şubat 2023’te söz konusu siparişler yüzde 4,5 artmıştı.

Destatis açıklamasında, raylı araçların, uçakların, uzay araçlarının ve askeri araçların imalatı gibi diğer araç imalatında martta bir önceki aya göre yüzde 47,4 düşüşün Mart 2023'teki fabrika siparişlerindeki düşüşe önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Almanya'da martta yurt içi toplam siparişler, aylık bazda yüzde 6,8 ve yabancı siparişler yüzde 13,3 düştü. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler şubat ayına göre yüzde 10,8 ve diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 14,8 azaldı.

Ülkede martta ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 7,5, sermaye malı siparişleri de yüzde 14,1 düşüş gösterdi. Tüketim malı üreticilerinin siparişleri ise yüzde 1,1 arttı.