Almanya hizmet PMI eylülde 52,9'a yükseldi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Almanya'da hizmet sektöründe faaliyet koşulları eylül ayında yeniden genişleme bölgesine geçti.

S&P Global tarafından açıklanan verilere göre Almanya Hizmet PMI, ağustostaki 49,7 seviyesinden eylülde 52,9'a yükseldi. Endeks böylece 5 aylık daralma dönemini sonlandırarak 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı. PMI göstergelerinde 50 eşik değerinin üzeri genişlemeye, altı daralmaya işaret ediyor.

Bileşik PMI tarafında da ivmelenme görüldü. Ağustos ayında 51,8 olan bileşik endeks, eylülde 53,8'e çıkarak yaklaşık 11 ayın zirvesini gördü. İmalat PMI 54,3'ten 53,8'e hafif gerilese de genişleme bölgesinde kalmaya devam etti.

Yeni siparişler ve istihdam destekledi

Eylül toparlanmasında yeni iş hacmindeki artış belirleyici oldu. Yeni siparişler üçüncü ay üst üste artarken, Kasım 2025'ten bu yana en hızlı yükseliş kaydedildi. Yatırım harcamalarında toparlanma işaretleri de rapora yansıdı.

İstihdam cephesinde hizmet şirketleri çalışan sayısını ikinci ay art arda artırdı. Kapasite baskılarının güçlenmesi ve birikmiş işlerdeki artış, firmaların faaliyet beklentilerini koruduğuna işaret etti.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Phil Smith, "Üretim artışı hızlandı, görünüme yönelik beklentiler sabit kaldı ve istihdam ikinci ay üst üste arttı" değerlendirmesini yaptı.

Enflasyon cephesinde yukarı yönlü risk

Faiz ve maliyet cephesinde ise görünüm zayıfladı. Hizmet sektöründeki toparlanmaya karşın girdi maliyetleri ve satış fiyatlarında enflasyonist baskıların yeniden güçlendiği izlendi.