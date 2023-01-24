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Almanya hizmet sektöründe toparlanma sinyali

Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da, hizmet sektörü Haziran 2022’den bu yana ilk defa eşik değerin üzerine çıkarak, Alman ekonomisi hakkında olumlu sinyaller verdi.

Haber Merkezi
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Almanya'da Temmuz 2022’de eşik değer olan 50’nin altına düşerek daralma sinyali veren "Hizmet PMI" 6 ayın ardından tekrar eşik değerin üzerine çıkarak Ocak'ta 50,4 ölçüldü. 

Bu rakam Alman ekonomisine dair olumlu sinyaller verdi. Hizmet PMI'da  piyasa beklentisi  49,6'ydı.

Aynı dönemde “İmalat PMI” 47 ve “ Bileşik PMI” 49,7, eşik değerin altında ölçülerek daralma sinyali vermeye devam etti.