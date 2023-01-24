Almanya hizmet sektöründe toparlanma sinyali
Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da, hizmet sektörü Haziran 2022’den bu yana ilk defa eşik değerin üzerine çıkarak, Alman ekonomisi hakkında olumlu sinyaller verdi.
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Almanya'da Temmuz 2022’de eşik değer olan 50’nin altına düşerek daralma sinyali veren "Hizmet PMI" 6 ayın ardından tekrar eşik değerin üzerine çıkarak Ocak'ta 50,4 ölçüldü.
Bu rakam Alman ekonomisine dair olumlu sinyaller verdi. Hizmet PMI'da piyasa beklentisi 49,6'ydı.
Aynı dönemde “İmalat PMI” 47 ve “ Bileşik PMI” 49,7, eşik değerin altında ölçülerek daralma sinyali vermeye devam etti.