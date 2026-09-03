Almanya için büyüme tahmini yükseltildi

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Kiel Enstitüsü, Almanya ekonomisinin konjonktürel dip seviyeyi geride bıraktığını belirterek 2026 yılı büyüme tahminini 0,5 puan artırarak yüzde 1,3'e çıkardı. Enstitü, toparlanmanın kırılganlığını koruduğuna ve yapısal sorunların devam ettiğine dikkat çekti.

Almanya ekonomisinin 2027'de yüzde 1,0, 2028'de ise yüzde 0,5 büyümesi bekleniyor. Şirketlerin jeopolitik olumsuzluklara rağmen geleceğe daha iyimser baktığı belirtildi.

Ren Nehri büyümeden 0,2 puan götürebilir

2026'daki büyümenin yaklaşık 0,3 puanının çalışma günü sayısındaki artıştan kaynaklanacağı tahmin edildi. Üçüncü çeyrekte büyümenin yalnızca yüzde 0,1 olması beklenirken, Ren Nehri'ndeki uzun süreli düşük su seviyesinin üretimi yaklaşık 0,2 puan azaltacağı öngörüldü.

Ekonomik faaliyetin yıl sonuna doğru yeniden güçlenmesi bekleniyor. Toparlanmayı dış ticaret desteklerken, özel tüketimin zayıf kalacağı tahmin ediliyor. İran savaşının etkileri ise yeni olumsuzluk riski oluşturuyor.

Enflasyonda düşüş 2028'e kalabilir

İran savaşının ardından yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarının tüketicilere kademeli olarak yansıması nedeniyle enflasyonun 2026 ve 2027'de yüzde 2,7 seviyesinde kalması bekleniyor.

Hane halkının satın alma gücündeki kaybın özel tüketimi baskılayacağı, enerji fiyatlarının düşmesiyle enflasyonun 2028'de yüzde 1,9'a gerileyeceği ve tüketimin bir miktar canlanacağı tahmin edildi.

Kiel Enstitüsü Başkanı Moritz Schularick, özel yatırımların zayıf kaldığını, altyapı fonu ile kamu savunma harcamalarının ekonomiyi desteklediğini söyledi. Schularick, bu maliye politikası desteğinin ilerleyen yıllarda azalacağını, sosyal güvenlik katkılarının artacağını ve jeopolitik risklerin yüksek kalacağını belirterek yapısal reformların önemini vurguladı.

İhracatta üç yıllık düşüşün sona ermesi bekleniyor

Üç yıllık düşüşün ardından ihracatın 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 2,4 ve 2028'de yüzde 1,0 artacağı öngörüldü.

Kiel Enstitüsü Konjonktür Direktörü Stefan Kooths, artışın geçmiş yıllardaki büyük pazar payı kayıpları karşısında sınırlı olduğunu belirtti. Almanya'nın mal ihracatı ikinci çeyrekte yaklaşık 2019 seviyesinde kalırken, dünya mal ticareti aynı dönemde yaklaşık yüzde 18 büyüdü.

Bütçe açığı ve kamu borcunda artış bekleniyor

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2025'teki yüzde 3,0 seviyesinden 2028'de yüzde 4,3'e çıkması bekleniyor. Kamu harcamalarının ekonomideki payının yüzde 50,2'den yüzde 52'ye, kamu borcunun ise yüzde 62,7'den yaklaşık yüzde 68,5'e yükselmesi öngörüldü.

İşsizlik oranının 2026'da yüzde 6,3'te kalacağı, sonraki yıllarda sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 6,0'a ineceği tahmin edildi.

Enerji fiyatları ekonominin temel risklerinden

Almanya'daki doğal gaz depolarının yarıdan biraz fazla, Avrupa genelindeki depoların ise yaklaşık yüzde 62 dolu olduğu bildirildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin ciddi ölçüde kısıtlı kalması nedeniyle enerji fiyatlarında oynaklığın yüksek seyretmesi bekleniyor.

Çok soğuk bir kışın arz kesintileriyle birleşmesi dışında doğal gaz kıtlığı beklenmezken, enerji fiyatlarının ekonomi açısından yukarı ve aşağı yönlü risk oluşturduğu belirtildi. Küresel ekonomiyi ise ticaret ve yatırımları destekleyen yapay zekâ teknolojilerindeki büyümenin, özellikle Asya'da güçlendirdiği kaydedildi.