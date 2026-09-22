Almanya için büyüme tahminleri yükseltildi
Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitüleri, ülke ekonomisine ilişkin 2026 ve 2027 büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 2026 için büyüme beklentisi yüzde 0,6'dan yüzde 1,3'e çıkarıldı.
Enstitüler, Almanya ekonomisinin 2027 yılında yüzde 1,1 büyümesini bekliyor. Daha önce gelecek yıl için yüzde 0,9 büyüme öngörülüyordu.
Böylece 2026 büyüme tahmininde 0,7 puan, 2027 beklentisinde ise 0,2 puanlık yukarı yönlü revizyona gidildi.
Beş ekonomi enstitüsünün ortak tahmini
Tahminler, Almanya'nın önde gelen beş ekonomi araştırma kuruluşunun ortak çalışması kapsamında hazırlandı.
Çalışmada Essen merkezli RWI, Münih merkezli Ifo, Kiel merkezli IfW, Halle merkezli IWH ve Berlin merkezli DIW yer aldı.