Almanya için daralma beklentisini yükseltti

Ifo bugün yayınladığı yaz dönemi tahminlerinde, Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 0,4 daralacağını öngördü. Enstitü, bahar aylarında yayınladığı tahminlerde ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,1 daralacağını öngörmüştü. Ifo, gelecek yıl için yüzde 1,7 olan büyüme beklentisini de yüzde 1,5'e revize etti.

Enstitü, 2022'de yüzde 6,9 olan enflasyonun ise bu yıl yüzde 5,8'e ve ardından 2024'te yüzde 2,1'e yavaşlayacağını tahmin etti.

Ifo'nun Tahminlerin Başkanı Timo Wollmershäuser, "Alman ekonomisi çok yavaş bir şekilde durgunluğun etkilerinden kurtuluyor" dedi.

Yaz dönemi raporuna göre, yüksek enflasyon nedeniyle özel tüketim bu yıl yüzde 1,7 azalacak. 2024'te ise sadece yüzde 2,2 artacak. İnşaat yatırımları ise daha hızlı daralacak, geçen yıl 1,8 olan daralma bu yıl yüzde 2,2'ye ve 2024'te yüzde 3,2'ye çıkacak.

Raporda, işsiz sayısının bu yıl geçen yıla göre hafifçe artarak 2,42 milyondan 2,55 milyona yükseleceği ve gelecek yıl tekrar 2,45 milyona düşeceği öngörülürken, işsizlik oranının 2023'te yüzde 5,3 ve 2024'te yüzde 5,5 olacağı belirtildi. İstihdam edilen kişi sayısı bu yıl 45,57 milyondan 45,95 milyona ve 2024'te 46,07 milyona yükseleceği de tahmin edildi.

Yeni devlet borçlanması, 2022'de ki 106 milyar eurodan bu yıl 69 milyar euroya ve gelecek yıl 27 milyar euroya düşeceği öngörülürken, Almanya'nın cari işlemler fazlasının bu yıl 145 milyar eurodan 232 milyar euroya keskin bir şekilde yükseleceği ve 2024'te 269 milyar euroya ulaşacağı ifade edildi.