Almanya için fırtına kapıda mı? Enerji krizi ve enflasyon sarmalı geri mi dönüyor?

Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) ve GfK tarafından paylaşılan mayıs ayı öngörü endeksinin -33,3 puana çakılması, Alman hanehalkının sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir savunma hattına çekildiğini kanıtlıyor.

Jeopolitik gerilimlerin hanehalkı bilançosuna etkisi

Alman ekonomisinin lokomotifi olan iç tüketim, küresel enerji piyasalarındaki belirsizliklerin kurbanı olmuş durumda. Özellikle Orta Doğu’da tırmanan gerilimin ham petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, Alman tüketicilerin enflasyonun yeniden kontrolden çıkacağı yönündeki kaygılarını canlandırdı. Verilerde gelir beklentisi endeksinin 18,1 puanlık radikal bir gerilemeyle -24,4 puana inmesi, vatandaşların alım güçlerinin eriyeceğine dair duydukları derin endişeyi somutlaştırıyor. Bu sert düşüş, hanehalkının bütçesini tamamen savunma pozisyonuna almasına neden oluyor.

Tasarruf eğilimi zirve yaparken tüketim durma noktasında

Ekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte Alman halkı, harcama yapmak yerine ihtiyati tasarrufa yönelmeyi tercih ediyor. Tüketicilerin satın alma eğilimi göstergesi -10,9 puana inerken, tasarruf eğilimi endeksi finans krizi dönemlerini anımsatan seviyelerini korumaya devam ediyor. Analizler, tüketicilerin sadece temel ihtiyaçlara odaklandığını ve dayanıklı tüketim malları ile lüks harcamalardan kaçındığını gösteriyor. Bu durum, yılın ikinci çeyreğinde Alman ekonomisinde tüketim odaklı bir büyüme beklentisini şimdilik rafa kaldırıyor.

Sanayi verileriyle oluşan derin tezat ve gelecek riskleri

Almanya’daki bu karamsar tablo, küresel piyasaların geri kalanındaki sanayi kâr artışlarıyla belirgin bir tezat oluşturuyor. Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın 2026 büyüme beklentisini yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürmesinin hemen ardından gelen bu düşük tüketici güveni verisi, durgunluk içinde enflasyon riskini yeniden gündeme taşıyor. Eğer enerji fiyatlarındaki baskı hafiflemezse, tüketici güvenindeki bu tarihi düşük seviyelerin Alman perakende sektöründe kalıcı bir daralmaya yol açması bekleniyor.