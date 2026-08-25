Almanya iflasın eşiğinde mi? Demografik yaşlanmanın kamu maliyesindeki yapısal sarmalı

Avrupa genelinde iş gücü piyasaları ve kamu bütçeleri üzerinde baskı oluşturan yaşlanma trendi, Almanya özelinde makroekonomik göstergeleri yapısal bir çıkmaza doğru sürüklüyor. Ülkenin refah harcamalarındaki büyüme hızının reel ekonomik üretimin çok üzerine çıktığı net bir biçimde görülüyor. Resmi verilere göre, bütçeden finanse edilen sosyal koruma kalkanının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı %32 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek koridorunu test etmeye başladı. Bu çarpıcı yükseliş, sadece dönemsel bir bütçe açığına değil, aynı zamanda Almanya ekonomisinin küresel rekabetçiliğini ve prim tabanını doğrudan kemiren kronik bir maliyet sarmalına işaret ediyor. İşte bu kontrolsüz büyüme hızı, Almanya'nın mevcut yapısıyla bir finansal iflas riskine doğru sürüklenip sürüklenmediği sorusunu makroekonomik düzeyde en ciddi tartışma maddesi haline getiriyor.

30 yıllık reel artışın arkasındaki demografik gerçekler

Maliye bakanlığı ve araştırma kurumlarının veri tabanlarından derlenen tarihsel perspektif, krizin köklerinin son 30 yıla yayıldığını gösteriyor. Verilere göre, 1992 yılından bu yana sosyal devlet harcamalarında kaydedilen reel büyümenin %80'den fazlası doğrudan iki ana kaleme, yani yaşlılık bakımı ile kronik hastalık harcamalarına harcandı. Nüfus yapısındaki bu hızlı yaşlanma, çalışan nüfusun omuzlarındaki vergi ve prim yükünü artırırken, emekli ve bakıma muhtaç bireylerin bütçeden aldığı payı geometrik olarak büyüttü. Nesiller arasındaki bu aktarım dengesinin bozulması, geçmiş yılların bütçe planlamalarını geçersiz kılarken, yapısal reformlar yapılmadığı takdirde sosyal güvenlik sisteminin mevcut yapısıyla geleceğe taşınmasının teknik olarak imkansız olduğunu gösteriyor. Aktif sigortalı çalışan sayısının emekli nüfusa oranını gösteren bağımlılık katsayısındaki bu radikal bozulma, sosyal güvenlik kurumlarının kendi gelirleriyle giderlerini karşılama yeteneğini tamamen ortadan kaldırıyor. Doğum oranlarının uzun yıllardır kritik eşiğin altında kalması ve ortalama yaşam süresinin uzaması, sistemin üzerindeki aktuaryal dengesizliği kronik bir yapıya büründürüyor. Genç iş gücü arzındaki bu daralma eğilimi, geleceğe yönelik vergi projeksiyonlarını altüst ederken, sosyal koruma harcamalarını tamamen borçlanma kanalıyla finanse edilen hantal bir mekanizmaya dönüştürüyor.

2019 sonrası dönemde 104 milyar Euro’luk ek yük

Pandemi süreci ve sonrasında enerji krizinin vurduğu Alman endüstrisi, sosyal bütçedeki ani sıçramayı göğüslemekte oldukça zorlanıyor. Fiyat etkilerinden ve enflasyondan tamamen arındırılmış veriler baz alındığında, 2019 ile 2025 yılları arasındaki kısa periyotta sosyal harcamalar %11,5 oranında genişleyerek kamu maliyesine tam 104 milyar Euro’luk ek bir fatura çıkardı. Söz konusu bu kritik takvim diliminde sosyal bütçenin milli gelir içindeki payı %29,6 seviyesinden %32 bandına yükseldi. Yaşlı nüfusun tedavi, rehabilitasyon ve bakım sigortalarındaki gider patlaması, federal bütçeden yapılan yüksek sübvansiyonlu emeklilik transferleriyle birleşince, bütçe disiplini tam anlamıyla devre dışı kaldı. Bu hızlı yükseliş eğilimi, orta vadeli projeksiyonlarda kamu harcamalarının kontrol edilebilir sınırların dışına taşma riskini her geçen gün daha da kuvvetlendiriyor.

Ekonomik durgunluk maliyet sarmalını körüklüyor

Sosyal bütçenin GSYİH’den daha agresif bir hızla büyümesinin arkasındaki tek neden demografi değil; Almanya ekonomisindeki genel resesyon ve zayıf büyüme patikası da bu oranı suni olarak yukarı taşıyor. Üretim kanadındaki daralma nedeniyle milli gelir pastası küçülürken, sabit kalması bile gereken sosyal yardımların payı matematiksel olarak daha büyük görünmeye başladı. Önümüzdeki süreçte hem istihdam piyasasındaki prim gelirlerinin azalması hem de imalat sanayindeki daralma eğiliminin sürmesi, refah devletinin üzerindeki bu baskıyı daha da kronikleştirebilir. Almanya genelindeki fon yöneticileri ve mali analistler, hükümetin prim oranlarında veya emeklilik yaşında radikal bir düzenlemeye gitmemesi durumunda, bu borçlanma ve transfer yükünün uzun vadeli büyüme potansiyelini tamamen felç edebileceği uyarısında bulunuyor. Vergi tabanının daralmasıyla birlikte, hazinenin borçlanma limitlerini zorlaması kaçınılmaz bir maliyet olarak ajandalardaki yerini alıyor. Yatırım ikliminin bu hantal yapı sebebiyle zayıflaması, geleceğe yönelik sürdürülebilirlik senaryolarını zora sokarken yapısal bir çöküş senaryosunun da zeminini hazırlıyor. Bu durum, eğer köklü bir parametre değişikliği yapılmazsa, bütçe kaynaklarının üretken alanlar yerine tamamen transfer ödemelerine kilitleneceğini ve dolayısıyla sosyal devletin teknik bir tıkanma noktasına gelerek iflas riskiyle yüzleşeceğini tescilliyor.