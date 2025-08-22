  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Almanya ikinci çeyrekte yüzde 0,3 küçüldü
Takip Et

Almanya ikinci çeyrekte yüzde 0,3 küçüldü

Almanya ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 daraldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya ikinci çeyrekte yüzde 0,3 küçüldü
Takip Et

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 azaldı.

Öncü veriler, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 0,1 küçüleceği yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerden daha olumsuz gelmesi dikkati çekti.

Böylece ilk çeyrekteki yüzde 0,3 büyümenin ardından Alman ekonomisi, yeniden daralmış oldu.

Ekonomideki daralma, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan tarife gerilimleri döneminde özellikle imalat ve inşaat sektöründeki zayıflamadan kaynaklandı.

Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,2 büyüme gösterdi.

Küresel Ekonomi
Suriye parasından iki sıfır atacak, yeni banknotlar çıkaracak
Suriye parasından iki sıfır atacak
Kahve devi Starbucks’tan kritik hamle! Satış için alıcılardan teklif istedi
Kahve devi Starbucks’tan kritik hamle! Satış için alıcılardan teklif istedi
AB, ABD’nin Stablecoin yasasının ardından dijital euro için harekete geçti
AB, ABD’nin Stablecoin yasasının ardından dijital euro için harekete geçti
ABD'den İran’ın petrol ticaretine yaptırım kararı: Çin ve Yunan şirketler listeye alındı
ABD'den İran’ın petrol ticaretine yaptırım kararı: Çin ve Yunan şirketler listeye alındı
İsviçreli dev UBS'ten petrol fiyatı için yeni tahmin
Dev bankadan petrol fiyatı için yeni tahmin
Japonya'da enflasyon beklentilerin üzerinde kaldı
Japonya'da enflasyon beklentilerin üzerinde kaldı