Almanya ilaç fiyatlarını düşürme planını sürdürecek
Almanya, ilaç şirketlerine daha düşük fiyatlar dayatma planını sürdürerek ABD'nin "haksız ticaret" suçlamasını reddetti.
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Sağlık Bakanlığı, kamu sağlık sistemindeki sürdürülemez harcamaları kontrol altına almak için daha derin indirimlerin zorunlu olduğunu açıkladı.
Başbakan Friedrich Merz'in koalisyonu, hastanelerden psikiyatriye kadar geniş alanları kapsayan reform için parlamentonun onayını arıyor.
ABD Başkanı Donald Trump ise Avrupa'daki ilaç fiyatlarını yükseltmeye çalışıyor.