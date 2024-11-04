Almanya imalat sektörü daralmaya devam etti

Almanya'da imalat sektöründe daralma, hafiflese de ekim ayında da devam etti. Üretim, yeni siparişler, istihdam ve stoklar eylül ayına göre daha yavaş düşerken, iş dünyasının beklentileri biraz daha az kötümser bir görünüm ortaya koydu.

Firmaların yeni işler için güçlü rekabeti yorumlamaları ve düşük girdi fiyatlarından kaynaklanan maliyet tasarruflarını aktarma baskısı altında kalmaları nedeniyle, mal üreten sektör genelinde çıktı fiyatlarında hızlanan bir düşüş görüldü.

Temmuzdan bu yana en yüksek seviyede

HCOB imalat PMI ekim ayında, eylül ayındaki son 12 ayın en düşük seviyesi olan 40,6'dan 43,0'a yükseldi ve temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ancak nötr 50.0 seviyesinin oldukça altında kaydedilen bu değer, sektördeki hızlı daralmanın devam ettiğine işaret etti.

Ekim ayında üretim hacimleri, son bir buçuk yıldır görülen eğilimin devamı niteliğinde azaldı. Üretimin yaklaşık son bir yılın en büyük düşüşünü gösterdiği eylül ayına kıyasla düşüş hızı azalmış olsa da genel olarak hala belirgin bir düşüş söz konusu. Yeni siparişlerdeki son düşüş, bir önceki ay kaydedilen düşüşten daha yavaş oldu. Durum kısmen ekim ayında son beş ayın en küçük düşüşünü kaydeden uluslararası satışları yansıtmakta.

“Ekonomi dip noktasına ulaşılmış olabilir"

PMI verilerini yorumlayan Hamburg Ticaret Bankası Kıdemli Ekonomisti Jonas Feldhusen, “Alman sanayisindeki hava ekim ayında da değişmedi. Ancak, ekonomik bir dip noktasına ulaşılmış olabileceğine dair işaretler var. Manşet PMI Ekim ayında resesyon bölgesinin derinliklerinde kalmaya devam etse de çok düşük bir seviyeden hafif bir iyileşme gösterdi. Ancak, sonuçta bu sadece bir aylık bir iyileşme olduğu için değerleri yorumlarken dikkatli olunması gerekmektedir. Önümüzdeki aylar trendin sürdürülebilir bir şekilde tersine dönmesine ışık tutabilir. Sipariş durumunda bir umut ışığı var. Yeni işler hala daralıyor olsa da daralma hızı önemli ölçüde yavaşladı ve bu da önümüzdeki aylarda olası bir dengelenmeye işaret ediyor.

Tüm alt sektörler bir gerileme içinde sıkışmış durumda. Tüketim malları sektöründe şirketlerin performansı Ekim ayında da kötüleşmeye devam etti. Ancak üretim ve siparişlerdeki düşüşler önceki aylardaki kadar şiddetli olmamıştır. Sermaye malları ve ara malları sektörlerinde durum daha da kötü görünmektedir. Sadece üç fabrikanın kapatılması ve kapsamlı işten çıkarmaların gündeme geldiği Volkswagen'de değil, tüm işgücü piyasasında işten çıkarmalar konusunun giderek daha ciddi bir hal alması özellikle endişe verici" dedi.