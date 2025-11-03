Almanya imalat sektörü ivme kaybını sürdürdü

Endeks, Eylüldeki 49,5 seviyesinden hafif artışla 49,6’ya yükselerek son iki ayın en yüksek değerine ulaştı ancak 50,0 eşiğinin altında kalarak daralmayı sürdürdü.

HCOB Almanya İmalat Üretim Endeksi ise 53,0’dan 52,4’e gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü. Veriler 9-24 Ekim 2025 tarihleri arasında toplandı. Üretim sekiz aydır artış gösterirken, büyüme hızı eylüldeki 42 aylık zirvenin ardından yavaşladı. Yeni siparişlerde hafif bir artış yaşanırken, ihracat satışları art arda üçüncü ay azaldı.

İstihdam ekim ayında yeniden düşerken, bu eğilim 28 aydır sürüyor. Şirketler stoklarını azaltmak amacıyla alımlarını kısarken, tedarik süreleri ikinci ay üst üste uzadı.

Beş aylık düşüşün ardından üretici fiyatlarında ilk kez artış kaydedildi. Satın alma maliyetleri ise 2023 başından bu yana devam eden düşüş eğilimini sürdürdü.

Hamburg Commercial Bank Kıdemli Ekonomisti Nils Müller, "İmalat sektörü ekimde de durgun seyrini korudu. PMI 49,5’ten 49,6’ya çıktı ancak hâlâ 50,0 eşiğinin altında. Üretimdeki artış esasen yatırım malları segmentinden kaynaklandı. Talep eksikliği, ABD tarifeleri ve zayıf inşaat sektörü genel görünümü baskılıyor" dedi.

Müller, üretim beklentilerinin aralık 2024’ten bu yana en düşük seviyeye indiğini belirtti.