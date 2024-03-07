Almanya imalat sektörü siparişleri sürpriz yaptı

Almanya İstatistik Bürosu (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, ocak ayında takvim mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle siparişler bir önceki aya göre yüzde 11,3 azaldı. Piyasa beklentisi yüzde 6,0 düşüş olacağı yönündeydi.

Aralık ayı siparişleri yüzde 8,9 artıştan yüzde 12,0 artışa revize edildi. Aralık ayındaki nispeten güçlü revizyon, ekonominin çeşitli sektörlerindeki şirketlerin son raporlarına dayanıyor.

Daha az dalgalı olan üç aylık karşılaştırmalı verilerde, Kasım 2023'ten Ocak 2024'e kadar gelen siparişler önceki üç aya göre yüzde 2,3 daha yüksek gerçekleşti.

Ocak ayındaki keskin düşüş, Aralık ayındaki yüksek hacimli siparişlerden kaynaklanıyor. Söz konusu ayda büyük sipariş hacmi ortalama seviyelere geri döndü.

Yıllık bazda siparişlerde düşüş yüzde 6,0 olarak açıklandı.

Yurt içi siparişlerde aylık düşüş yüzde 11,2 olurken, yurt dışı siparişler yüzde 11,4 daraldı.