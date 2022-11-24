Almanya iş dünyasının ekonomiye güveni arttı
Almanya'nın iş dünyasının ekonomiye güveni kasımda 86,3 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.
Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güvenini yansıtan Ifo endeksi Kasım ayında 86,3 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken önümüzdeki aylara yönelik beklentilerin de yükselmesiyle Avrupa'nın en büyük ekonomisi umut işaretleri verdi.
Ekonomistler verinin 85 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı. Geçtiğimiz aya ait veri 84,3 seviyesinden 84,5 seviyesine yukarı yönlü revize edildi.
Endeksteki artış üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşen ekonomik büyümenin ardından gerçekleşirken Almanya'da doğalgaz depolarının dolması da kışa yönelik arz endişelerini hafifletti.
Öte yandan Alman hükümeti önümüzdeki yıl ekonominin yüzde 0,4 daralmasını ve resesyona girmesini bekliyor.