Almanya, karbon fiyatlandırmasından 21,4 milyar Euro ile rekor gelir elde etti

Almanya, karbon fiyatlandırmasında 2025 yılına ait verilerle yeni bir gelir rekoru kırdı. Alman Emisyon Ticaret Sistemi Otoritesi (DEHSt) tarafından yayımlanan rapora göre, karbon fiyatlamasından elde edilen gelirler toplam 21,4 milyar Euro’ya ulaştı. Bu rakam, 2024 yılında kaydedilen 18,5 milyar Euro’luk önceki rekoru geride bıraktı.

Almanya’nın karbon gelirlerinde AB ve ulusal sistem dengesi

2025 yılında elde edilen gelirin iki kaynağı bulunuyor. Bir kısmı, Almanya’nın Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) kapsamındaki gelirlerinden, diğer kısmı ise ısıtma ve ulaşım sektörlerinde uygulanan ulusal emisyon ticaret sisteminden (nEHS) sağlanıyor. DEHSt’nin verilerine göre, AB ETS’den elde edilen gelirler bir önceki yıla göre yüzde 1,8 düşüşle 5,4 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın, ulusal sistemden gelen gelirler 3 milyar Euro artış göstererek 16 milyar Euro’ya ulaştı.

Her iki sistemden toplanan gelirler, enerji verimli bina projeleri, sanayinin karbonsuzlaştırılması, hidrojen ekonomisi ve elektrikli araçlar için şarj altyapısının geliştirilmesi gibi alanlarda kullanılmak üzere İklim ve Dönüşüm Fonu’na aktarılıyor. DEHSt, 2008’den bu yana karbon fiyatlamasından toplam 100 milyar Euro’nun üzerinde gelir elde edildiğini de açıkladı.

Almanya merkezli düşünce kuruluşu Agora Energiewende’nin değerlendirmelerine göre, binalar ve ulaşımda iklim teknolojilerine geçişin yavaş ilerlemesi nedeniyle ülkede karbon emisyonları 2025 yılında 2024 yılına kıyasla yalnızca yüzde 1,5 azaldı ve 9 milyon tonluk düşüş kaydedildi. Bununla birlikte, 1990 yılındaki referans değerine göre 2025 yılında toplam emisyonlar yüzde 49 gerileyerek 640 milyon tona indi.