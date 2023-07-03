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Almanya Maliye Bakanlığı 16,7 milyar Euro borçlanacak

Almanya Maliye Bakanlığı, 2024 yılında 16,6 milyar Euro yeni borçlanma yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, 2024 yılı federal bütçe taslağını açıkladı. Taslağa göre 2024 yılında 16,6 milyar euro yeni borçlanma yapılacak.

2027 yılına kadar toplam yeni borçlanmanın 15 milyar euroya dönmesi öngörülüyor.

Maliye Bakanlığı kaynakları orta vadeli bütçe planında 14,4 milyar euro büyüklüğünde açık öngörüyorlar.