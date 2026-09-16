Almanya Merkez Bankası'ndan bankalara jeopolitik ve siber risk uyarısı

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Almanya Merkez Bankasının ekonomiye yönelik eylül ayı raporu yayımlandı.

Reel ekonomideki kronik durgunluk ve yapay zeka destekli siber saldırıların, finans kuruluşlarının karlılık marjlarını doğrudan tehdit ettiği vurgulanan raporda, "Alman bankaları 180 milyar euroluk fazla sermayeyle şu an için güvenli bir limanda bulunsa da mevcut makroekonomik koşullar tam dikkat gerektiriyor. Dijital bankaların ve yabancı aktörlerin pazardaki agresif büyümesi, geleneksel bankaların iş ve fiyatlandırma modellerini dönüştürme baskısını hiç olmadığı kadar artıracaktır." uyarısı yer aldı.

Raporda, bankaların idari giderlerindeki artış eğiliminin sürdüğüne dikkat çekildi.

Güvenlik önlemlerine devasa yatırım zorunlu

Yapay zeka alanındaki hızlı gelişmelerle birlikte evrilen siber risklerin, bilgi teknolojileri güvenliğine yönelik devasa yatırımları zorunlu kıldığı belirtilen raporda, müşteri taleplerinin değişmesi, verimlilik arayışları ve finansal teknoloji şirketlerinin sektöre ortak olması nedeniyle dijitalleşme yatırımlarının hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Raporda ayrıca, yabancı bankaların ve yeni nesil dijital bankaların iddialı büyüme stratejileriyle Almanya perakende pazarına giriş yaptığı aktarıldı.

Bu durumun, geleneksel bankaların en uygun maliyetli kaynak olarak gördüğü müşteri mevduatları üzerindeki rekabeti kızıştırdığı ve orta-uzun vadede karlılığı baltalayabileceği raporda ifade edildi.

Alman finans kuruluşlarının, 2025 yılındaki zorlu makroekonomik çevreye rağmen uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde kazanç sağladığı anımsatılan raporda, sektörün toplam faaliyet gelirlerinin yüzde 4,1 artış göstererek 172,5 milyar avro ile tarihi bir rekor kırdığı belirtildi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 2025 yılı boyunca uyguladığı faiz indirimlerine karşın, net faiz ve komisyon gelirlerinin büyümeyi sırtlamaya devam ettiği vurgulanan raporda, sektörün vergi öncesi toplam net karının 52,3 milyar avro olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Raporda, bu artışta büyük ölçekli bir bankanın performansının lokomotif rolü oynadığı ancak bankacılık sektörünün genelinde karların yüksek seviyesini koruduğu aktarıldı.

2025 yılında piyasayı şekillendiren kronik sorunlar

Bankanın raporunda, geride kalan yılda bankacılık sektörünün performansını sınırlayan temel faktörler de analiz edildi.

Küresel belirsizliklerin yanı sıra ABD’nin korumacı gümrük politikalarının 2025 yılında Alman ekonomisindeki büyümeyi doğrudan baskıladığı raporda ifade edildi.

Kredi hacmindeki durgunluğa dikkat çekilen raporda, konut kredileri öncülüğünde bireysel segmentte toparlanma görülse de reel sektöre verilen kredilerde beklenen canlanmanın yaşanmadığı kaydedildi.

Raporda, ekonomik yavaşlamanın tetiklediği kredi risklerine karşı önlem alan Alman bankalarının tüm segmentlerde borç verme kriterlerini sıkılaştırdığı aktarılırken, verimlilik hamlelerinin bir sonucu olarak sektördeki toplam şube ve banka sayısının azalmaya devam ettiği bildirildi.

2026 görünümü

Raporda, Bundesbank uzmanlarının, geçmiş başarıların rehavet yaratmaması gerektiğinin altını çizdiği, 2026 yılının jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları ve yapısal reform eksiklikleri nedeniyle çetin geçeceğini öngördüğü aktarıldı.

Ayrıca raporda, özellikle yapay zeka destekli siber saldırıların bilgi teknolojileri altyapılarına yönelik oluşturduğu tehditlerin, yeni dönemde bankaların karlılık marjlarını test edecek en kritik sınav olacağı belirtildi.