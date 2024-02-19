Almanya Merkez Bankası'ndan 'resesyon' tahmini

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), "Alman ekonomisi için hala bir toparlanma yok. Üretim 2024'ün ilk çeyreğinde tekrar hafif bir düşüş gösterebilir. Ekonomik çıktıda art arda ikinci düşüşle birlikte Alman ekonomisi teknik bir resesyona girmiş olacaktır" dedi.

Bu zayıf performans, Alman ekonomik modelinin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yarattı ve eleştirmenler, enerjiye bağımlı ağır sanayinin büyük kısmının artık uluslararası pazarların dışında fiyatlandırıldığını ve bunun ekonomik bir dönüşümü gerektirdiğini savunuyor.

Ancak hükümet, bunun sadece yüksek enerji maliyetleri, zayıf Çin talebi ve hızlı enflasyondan oluşan mükemmel bir fırtına olduğunu, büyümeyi geçici olarak durdurduğunu ancak ekonomik stratejiyi temelden sorgulamadığını savunarak kasvetli tahminleri geri püskürttü.

Şimdilik zayıflığın devam edeceğini öngören Bundesbank, ECB'nin enflasyonla mücadele için faiz oranlarını rekor seviyeye çıkarmasından bu yana finansman maliyetlerinin keskin bir şekilde yükselmesi nedeniyle firmaların da yatırımlarını geciktirdiğini söyledi.

Ancak Bundesbank, Kızıldeniz'de deniz taşımacılığının aksamasının önemli bir etkisi olmayacağını çünkü deniz taşımacılığında bol miktarda yedek kapasite bulunduğunu ve navlun maliyetlerinin toplam mal maliyetinin sadece küçük bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.