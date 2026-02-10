Almanya otomotiv sektörü iş ve yatırım kaybı riski yaşıyor

Sektör grubu, ankete katılan şirketlerin yüzde 72’sinin Almanya’daki yatırımlarını azaltmayı planladığını bildirdi. Bu şirketlerin yüzde 28’i yatırımlarını yurt dışına taşıyor, yüzde 25’i erteliyor ve yüzde 19’u tamamen iptal ediyor.

Investing'in haberine göre, otomotiv tedarikçilerini ve orta ölçekli römork ve otobüs üreticilerini içeren düzenli anket, Almanya genelinde yaygın iş kesintilerini de ortaya koydu. Ankete katılan 124 şirketin yaklaşık üçte ikisi geçen yıl Almanya’daki işgücünü azalttı. Şirketlerin yüzde 87’si bunun nedenini rekabet dezavantajları olarak gösterdi.

Şu anda şirketlerin yüzde 49’u Almanya’da işten çıkarma yaparken, yurt dışında pozisyonları azaltan şirketlerin oranı sadece yüzde 7.

VDA Başkanı Hildegard Mueller şöyle dedi: "Almanya bir iş yeri olarak büyük bir kriz yaşıyor. Yatırım ve istihdamın göçü, ülkemizin refahı ile sosyal ve politik istikrarı için sonuçsuz kalmayacak."

Mueller, Avrupalı otomobil üreticilerini elektrikli araçlara geçiş ve daha çevre dostu üretim yöntemlerine geçiş sürecinde desteklemek için tasarlanan AB paketini eleştirdi.

Mueller şunları söyledi: "Bir otomotiv ülkesi olarak, mevcut tekliflerden kesinlikle memnun olamayız." Düzenleyici yükümlülükler yerine pazar odaklı teşvikleri savundu.

Bununla birlikte, VDA hem Berlin’i hem de Brüksel’i otomotiv sektöründe büyümeyi teşvik edecek önlemlere odaklanmaya çağırdı.