Almanya otomotiv sektörü iyileşme sinyalleri veriyor

ifo Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, elektromobiliteye olan güçlü talep ve Euro Bölgesi'nden gelen siparişlerdeki artış, bu olumlu gelişmeyi desteklerken, ABD ile gümrük anlaşmazlığı sektörü endişelendirmeyi sürdürüyor.

İş İklimi Endeksi, Temmuz ayındaki -23,0 puandan Ağustos ayında -15,5 puana yükseldi.

Bu iyileşme, şirketlerin mevcut iş durumlarını daha olumlu değerlendirmesiyle kendini gösterdi; ilgili gösterge Tmmuz ayındaki -26,8 puandan -16,9 puana çıktı. Özellikle 2025'in ilk yarısında elektrikli araçlara olan talebin yeni zirvelere ulaşması ve bu eğilimin devam etmesi, sipariş defterlerindeki memnuniyetin artmasında etkili oldu, ancak bu da hala negatif bölgede yer alıyor.

Önümüzdeki aylara dair beklentilerde de bir miktar iyimserlik görüldü; iş beklentileri Temmuz ayındaki -19,2 puandan -14,1 puana yükseldi. Bu durumun arkasındaki nedenlerden biri, 2025'in ilk yarısında Euro Bölgesi'nden gelen siparişlerdeki önemli artış olarak gösterildi; bu siparişler, Alman otomotiv endüstrisinin toplam ihracatının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Ancak ifo endüstri uzmanı Anita Wölfl'ün belirttiği gibi, Temmuz sonunda ABD ile gümrük anlaşmazlığında varılan anlaşmadaki yüzde 15'lik tarifeler, ABD pazarının Alman otomobil üreticileri ve tedarikçileri için önemi göz önüne alındığında hala "acı verici". Bunun bir göstergesi olarak, ihracat beklentileri Ağustos ayında -8,8 puan ile bir önceki aydaki -5,1 puan göre tekrar bir miktar kötüleşti.