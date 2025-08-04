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Almanya otomotiv sektöründe toparlanma sinyali

ifo Enstitüsü'nün son verilerine göre, Alman otomotiv sektöründeki iş iklimi göstergesi Temmuz ayında belirgin bir yükseliş sergiledi.

Haber Merkezi
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Almanya otomotiv sektöründe toparlanma sinyali
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ifo'dan yapılan açıklamaya göre. Haziran'daki -31.6 puandan -23.8 puana çıkan endeks, olumsuz bölgede kalmaya devam etse de, sektördeki havanın bir miktar iyileştiğine işaret ediyor.

ifo endüstri uzmanı Anita Wölfl, bu gelişmenin bir toparlanmanın başlangıcı mı yoksa geçici bir rahatlama mı olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtirken, küresel ticaretteki gerilimin devam ettiğini vurguladı.

Sektördeki firmalar, Temmuz ayında mevcut durumlarını önemli ölçüde daha iyi değerlendirirken, gösterge -35.8 puandan -28.1 puana yükseldi.

Geleceğe dair beklentiler de daha az karamsar bir tablo çizerek, -27.3 puandan -19.3 puana çıktı.

Uluslararası ticarette de şirketlerin daha az kasvetli olduğu gözlendi; ihracat beklentileri -13.6 puandan -5.3 puana iyileşti. Yabancı rekabet karşısında da pozisyonlarının önceki çeyreğe göre çok daha iyi olduğunu belirten firmalar, özellikle diğer AB ülkelerinde yüzde 30'dan fazlasının konumunun iyileştiğini ifade etti. Ö

te yandan, 27 Temmuz'da ABD ile AB arasında varılan tarife anlaşmasının Temmuz anketlerine yansımadığı belirtildi. Anlaşma kısa vadeli belirsizliği giderse de, Wölfl'e göre yüzde 15'lik müzakere edilmiş tarifeler, ABD pazarının Alman otomobil üreticileri ve tedarikçileri için önemi göz önüne alındığında yine de 'acı verici' olmaya devam ediyor.

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