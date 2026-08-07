Almanya sanayi üretimi haziranda beklentilerin üzerinde artış kaydetti

Açıklanan resmi veriler, %0,1 seviyesinde olan piyasa konsensüs tahmininin üzerinde bir performansa işaret ediyor. Haziran ayındaki bu toparlanmanın arkasındaki ana itici güç, üretim hacmini aylık bazda %3,6 oranında artıran otomotiv sanayisi oldu. Askeri araçları da kapsayan diğer ulaşım ekipmanları imalatında yaşanan %8,4’lük hacim genişlemesi genel endeksi yukarı taşırken, makine ve teçhizat üretimi ile ara malı kollarında görülen gerileme daha yüksek bir büyüme oranını sınırladı. Tüketim malları üretimi %1,0 artış kaydederken, enerji üretimi %1,9 oranında yükseldi; inşaat üretimi ise %0,1 ile yatay bir seyir izledi.

Çeyreklik genişleme gayrisafi yurt içi hasılayı destekliyor

Haziran ayındaki artışla birlikte, yılın ikinci çeyreğindeki toplam sanayi üretimi çeyreklik bazda %0,7 oranında genişleme kaydetti. Bu performans, ülkenin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) dinamiklerine doğrudan pozitif katkı sağladı. Fabrika siparişlerinin haziran ayında beklentilerin ötesinde %3,1 artması önümüzdeki dönem için iyimserliği desteklese de imalat sektörü yıllık bazda %0,8’lik daralma ile yapısal sorunların devam ettiğini gösteriyor.