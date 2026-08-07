Almanya sanayi üretimi haziranda beklentilerin üzerinde artış kaydetti
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya’da sanayi üretimi, küresel piyasalardaki zorlu makroekonomik koşullara ve tedarik zinciri baskılarına rağmen haziran ayında artış eğilimini sürdürdü. Aylık bazda %0,2 oranında büyüme kaydeden üretim verisi, piyasalardaki durgunluk endişelerinin ortasında imalat sektörünün dönemsel direncini ortaya koydu.
Açıklanan resmi veriler, %0,1 seviyesinde olan piyasa konsensüs tahmininin üzerinde bir performansa işaret ediyor. Haziran ayındaki bu toparlanmanın arkasındaki ana itici güç, üretim hacmini aylık bazda %3,6 oranında artıran otomotiv sanayisi oldu. Askeri araçları da kapsayan diğer ulaşım ekipmanları imalatında yaşanan %8,4’lük hacim genişlemesi genel endeksi yukarı taşırken, makine ve teçhizat üretimi ile ara malı kollarında görülen gerileme daha yüksek bir büyüme oranını sınırladı. Tüketim malları üretimi %1,0 artış kaydederken, enerji üretimi %1,9 oranında yükseldi; inşaat üretimi ise %0,1 ile yatay bir seyir izledi.
Çeyreklik genişleme gayrisafi yurt içi hasılayı destekliyor
Haziran ayındaki artışla birlikte, yılın ikinci çeyreğindeki toplam sanayi üretimi çeyreklik bazda %0,7 oranında genişleme kaydetti. Bu performans, ülkenin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) dinamiklerine doğrudan pozitif katkı sağladı. Fabrika siparişlerinin haziran ayında beklentilerin ötesinde %3,1 artması önümüzdeki dönem için iyimserliği desteklese de imalat sektörü yıllık bazda %0,8’lik daralma ile yapısal sorunların devam ettiğini gösteriyor.