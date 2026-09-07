Almanya sanayi üretimi temmuzda %1,1 geriledi

Temmuz ayındaki gerilemenin birincil nedeni, ülkenin en büyük sanayi kolu konumundaki taşıt üretiminde yaşanan %9,2’lik düşüş oldu. Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği (VDA), tesislerde elektrikli araç dönüşümleri ve planlı altyapı yenilemeleri sebebiyle uygulanan çok haftalık tesis kapatma kararlarının bu kayıpta belirleyici rol oynadığını bildirdi. Söz konusu sektörel duraklamaya paralel olarak; kimya, ilaç ve metal gibi enerji yoğun iş kollarındaki hacim de aylık bazda %1,7 azaldı.

Enerji üretimi toplam kaybı sınırladı

İmalat hatlarındaki genel daralmaya tezat olarak, elektrik ve gaz tedariki kalemi Temmuz ayında %4,7 oranında artış kaydederek genel endeksteki daha derin bir geri çekilmenin önüne geçti. Resmi raporlar, bu hareketliliğin özellikle rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlanan arz ivmesinden beslendiğini gösteriyor. Öte yandan, daha az değişken olan üç aylık hareketli ortalamaya bakıldığında, mayıs-temmuz dönemindeki toplam çıktının bir önceki çeyreğe göre %0,4 daha yüksek seyretmesi, sanayinin tabana yayılan sürekli bir çöküşten ziyade geçici duraksamalarla karşı karşıya olduğunu doğruluyor.

Küresel ticaret ve para politikaları üzerindeki baskı artıyor

Avrupa'nın endüstriyel merkez üssünde yaşanan bu beklenmedik çıktı kaybı, Euro Bölgesi genelindeki durgunluk tartışmalarını yeniden alevlendirirken küresel ticaret kanalları üzerindeki riskleri de artırıyor. İhracata dayalı bir ekonomik yapıya sahip olan Almanya'daki bu ivme kaybı, hammadde ve yarı mamul tedarik eden diğer gelişmekte olan piyasaların sipariş hacimlerini doğrudan baskılama riski taşıyor. Dünya genelindeki emtia fiyatları ve borsa endeksleri, kıtadaki bu talep zayıflığı karşısında yeni bir dengelenme sürecine girerken, Euro'nun majör para birimleri karşısındaki konumu da baskı altında kalıyor. Yaşanan bu yavaşlama, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yılın geri kalanındaki faiz indirim süreçlerini hızlandırması yönündeki kurumsal ve siyasi çağrıları daha da kaçınılmaz hale getirecektir. Üretim kanallarından gelen bu son veriler, küresel ekonominin motor gücü olan sanayi sektörlerinin önümüzdeki çeyreklerde çok daha zorlu makroekonomik koşullarla mücadele edeceğini açıkça kanıtlıyor.