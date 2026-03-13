Almanya sanayisinde "maliyet" freni: 2026 büyüme tahmini %1’in altına indi

Almanya’nın üretim odaklı ekonomik yapısı, enerji maliyetlerindeki yükselişin baskısı altında kalmaya devam ediyor. Mart 2026 itibarıyla Brent petrol fiyatlarının 100 dolar eşiğini aşarak 101,88 dolar seviyelerine ulaşması, enerji yoğun sektörlerdeki işletme giderlerini artırdı. IFO Enstitüsü verilerine göre, bu maliyet artışı sermaye harcamalarını kısıtlarken, 2026 yılı için beklenen %1’lik büyüme eşiği %0,8’e revize edildi.

Dış ticaret kanallarında talep yetersizliği

İhracat odaklı Alman modeli, ana ticaret partnerlerindeki ekonomik yavaşlama ve lojistik hatlardaki jeopolitik risklerle test ediliyor. Ocak 2026 istatistiklerine göre, Almanya’nın toplam ihracatı 130,5 milyar Euro seviyesine geriledi. Özellikle Çin pazarındaki %13,2’lik daralma dikkat çekerken, küresel ticaret hacmindeki zayıflık dış ticaret fazlası üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Yapısal riskler ve istihdam piyasası

Ekonomideki durgunluk, sadece konjonktürel bir döngüden ziyade iş gücü eksikliği ve dijital dönüşüm hızı gibi yapısal unsurlara dayanıyor. Şubat 2026 itibarıyla işsiz sayısı 3,07 milyon seviyesinde gerçekleşirken, Federal Hükümet yatırım ortamını iyileştirecek reform paketlerini ajandasına aldı. IMF raporları, Almanya’nın orta vadeli büyüme patikasına dönebilmesi için üretim kapasitesini sınırlayan bürokratik engellerin kaldırılmasının kritik olduğunu vurguluyor.