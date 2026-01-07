Almanya tahvil getirisi enflasyon sonrası toparlandı

  1. Ekonomim
Almanya 10 yıllık tahvil getirisi enflasyon verisi sonrası toparlandı.

Euro bölgesi aralık ayı öncü enflasyon verisi, Wall Street Journal anketindeki beklentilere paralel olarak %2,0 seviyesinde gerçekleşti. Kasım ayında enflasyon %2,1 düzeyindeydi. Salı günü Almanya’da beklenenden düşük enflasyon rakamlarının ardından analistler, euro bölgesi verisinin tahminlerin altında kalabileceği riskini dile getirmişti.

Verinin beklentilere uygun gelmesiyle Almanya’nın 10 yıllık Bund getirisi gün içinde 2,794% seviyesinden 2,802%’ye yükseldi. Ancak getiri, gün genelinde 4,3 baz puan düşüşle kapanış yaptı. Bu hareket, ABD Hazine tahvillerindeki düşüş eğilimini yansıttı.

