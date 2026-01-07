Almanya tahvil getirisi enflasyon sonrası toparlandı
Almanya 10 yıllık tahvil getirisi enflasyon verisi sonrası toparlandı.
Euro bölgesi aralık ayı öncü enflasyon verisi, Wall Street Journal anketindeki beklentilere paralel olarak %2,0 seviyesinde gerçekleşti. Kasım ayında enflasyon %2,1 düzeyindeydi. Salı günü Almanya’da beklenenden düşük enflasyon rakamlarının ardından analistler, euro bölgesi verisinin tahminlerin altında kalabileceği riskini dile getirmişti.
Verinin beklentilere uygun gelmesiyle Almanya’nın 10 yıllık Bund getirisi gün içinde 2,794% seviyesinden 2,802%’ye yükseldi. Ancak getiri, gün genelinde 4,3 baz puan düşüşle kapanış yaptı. Bu hareket, ABD Hazine tahvillerindeki düşüş eğilimini yansıttı.