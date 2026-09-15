Almanya toptan fiyatlarında enerji depremi: Son 3 yılın en sert yükselişi!

Destatis, Ağustos ayındaki artışta belirleyici rolün enerji ve ham madde kalemlerinden geldiğini açıkladı. Kurum, özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik tansiyon ve İran eksenindeki gelişmelerin enerji piyasasını yukarı taşıdığına dikkat çekti. Bu çerçevede mineral yağ ürünlerinin toptan fiyatları yıllık bazda %36,1 yükselirken, bir önceki aya göre artış %4,8 oldu. Benzer şekilde demir dışı cevher ve metal ürünlerinde yıllık yükseliş %27,4'ü buldu ve aylık artış %1,3 olarak gerçekleşti.

Sanayi ürünlerinde artış sürüyor

Enerji dışındaki sanayi gruplarında da yukarı yönlü seyir sürdü. Kimyasal ürünlerin toptan satış fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %13,6 arttı. Bilgisayar ve çevre birimlerinde ise yıllık yükseliş %11,1 olarak ölçüldü.

Gıda kalemlerinde düşüş dikkat çekti

Toptan tarafta sanayi ve enerji kalemleri yükselirken gıda grubunda düşüşler öne çıktı. Canlı hayvan fiyatları yıllık bazda %18,3 geriledi. Süt, yumurta ile katı ve sıvı yağları içeren grupta %10,3'lük düşüş kaydedildi. Et ve et ürünlerinin toptan fiyatlarında da yıllık %6,7'lik azalış görüldü.

Gıda grubunda yaşanan gerileme, genel endeksteki sert tırmanışı bir nebze olsun frenleyerek üretici üzerindeki maliyet baskısını hafifleten bir unsur olarak öne çıkıyor. Ancak tarımsal girdi maliyetlerinin küresel iklim koşulları ve lojistik tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle kırılgan kalması, fiyatlardaki rahatlamanın kalıcı bir trende dönüşmesini zorlaştırıyor. Sanayi ve enerji tarafındaki fiyat artışları ile gıda kalemlerindeki düşüşlerin oluşturduğu derin kutuplaşma, sektörlerin kar marjlarını doğrudan tehdit ediyor. Ham maddede gözlenen dengesiz dağılım, önümüzdeki dönemde enflasyon geçişkenliğini hızlandırarak piyasadaki fiyatlama davranışlarını bozma riskini barındırıyor. Özetle maliyet yapısında belirginleşen ayrışma, ekonomi yönetiminin fiyat istikrarını sağlama yönünde daha sıkı makro ihtiyati tedbirleri devreye almasına yol açıyor.