Almanya, Trump tarifelerine hazırlanırken, Avrupa ve Euro için kötü haber!

Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü’ne göre Donald Trump'ın ekonomik politikaları Almanya ve Avrupa Birliği için büyük sorunlar yaratacak.

ifo Başkanı Clemens Fuest, "Trump, özellikle Çin ve potansiyel olarak Avrupa için daha yüksek ithalat tarifeleri ve uluslararası ticarette daha fazla kısıtlamaya dayalı belirgin bir korumacı gündem izleyecek" dedi. Fuest, bu konularda uygun önlemlerin alınmasını önerdi.

Fuest'e göre, ABD'nin AB dışındaki en büyük satış pazarı olduğu Alman ihracatçıları, Trump'ın tüm ticaret ortaklarından ABD ithalatına yüzde 20 ve Çin'den ithalata yüzde 60 temel tarifeler uygulama tehdidini yerine getirmesi durumunda ciddi kayıplar beklemeli.

Almanya’ya Trump’ın faturası 33 milyar Euro

ifo Başkanı, "Yeniden seçilen ABD Başkanı'nın bu önlemleri, yalnızca Almanya'da 33 milyar euroluk önemli bir ekonomik zarara yol açacaktır" dedi.

ifo Enstitüsü, bunun sonucunda Almanya'nın ABD'ye ihracatının yaklaşık yüzde 15 düşebileceğini tahmin ediyor. Ayrıca, Çin'e yapılan ihracat yüzde 10 düşecek, çünkü Çin'in ABD'ye yaptığı ihracat büyük ölçüde azalacak.

ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Direktörü Lisandra Flach ise "ABD'nin açık, küresel iş birliğinden daha da uzaklaşmasına hazırlıklı olmalıyız" şeklinde görüş belirtti.

Flach, "Almanya ve AB şimdi kendi önlemleriyle konumlarını güçlendirmeli. Bunlar arasında AB hizmet pazarının daha derin entegrasyonu ve ABD'ye karşı güvenilir misilleme önlemleri yer alıyor." dedi.

Trump'ın kazanması Avrupa için kötü haber

Nomura'dan Andrzej Szczepaniak, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının “Avrupa için kötü haber” olduğunu savundu.

Szczepaniak, Trump'ın politikalarının gümrük vergileri anlamına geldiğini ve bunun da Avrupa'daki ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğini söyledi.

"Avrupa Komisyonu'nun misliyle karşılık vermesi beklenir ki bu da Euro Bölgesi'nde daha yüksek enflasyon anlamına gelebilir" diye konuşan Szczepaniak, ayrıca, firmaların bu yüksek maliyetleri karşılamak zorunda kalması durumunda bazı firmaların kapanmasına ve işsizliğin artmasına neden olabileceğini vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası'nın temkinli davrandığını da belirten Szczepaniak, aralık ayında 50 baz puanlık bir kesinti beklenmemesi gerektiği bildirdi.

Trump'ın zaferini ilan etmesiyle Euro düştü

ING, Trump'ın önerdiği ticaret tarifelerinin Avrupa ekonomisi üzerinde ağır bir yük oluşturabileceğine işaret etti.

ING analisti Chris Turner, Euro'nun daha da düşebileceğini ve en kötü senaryonun Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni kazanamaması olacağını vurguladı. "Bu durum ticaret savaşlarına yol açabilir, ancak önerilen ABD vergi indirimlerinin küresel büyümeye desteği olmadan, potansiyel olarak euroyu 2025'in sonlarında dolar karşısında paritenin altına gönderebilir" değerlendirmesini yapan Turner, bu senaryo aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını “destekleyici bölgenin derinliklerine” indirmesi anlamına da gelebilir.

Euro/dolar paritesinde düşüş yüzde 2'yi aşarak 1,069'a gerilerken, bu seviyeleri en son haziran ayında görmüştü.