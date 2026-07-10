Almanya tüketici enflasyonunda düşüş trendini sürdürüyor

Piyasa genelinde yakından takip edilen alt kırılımlarda; özellikle tüketici hizmetleri, konaklama ve taşımacılık sektörlerindeki kronik fiyat katılıklarının haziran ayı itibarıyla gevşemeye başladığı gözleniyor. Mayıs ayındaki resmi tatillerin ve mevsimsel talep patlamasının yarattığı baz etkisi geride kalırken, çekirdek enflasyon göstergeleri de manşet veriye paralel olarak aşağı yönlü bir patika izliyor. Ücret artışlarının iç talep üzerindeki gecikmeli etkileri sürse de, perakende sektöründeki ciro daralmaları üreticilerin nihai satış fiyatlarında agresif zamlar yapmasını engelliyor. Tüketici güven endekslerindeki zayıf seyir, firmaların kar marjlarından fedakarlık ederek fiyat artış hızını yavaşlatmalarına neden oluyor. Bu durgunluk eğilimi, tedarikçilerin uzun vadeli fiyatlama stratejilerini daha temkinli ve savunma odaklı kurmalarına yol açıyor.

Enerji ve gıda kalemleri dezenflasyon sürecini destekliyor

Tedarik zincirlerindeki tıkanıklıkların tamamen aşılması ve küresel emtia fiyatlarındaki istikrar, Almanya iç pazarında ham madde girdi maliyetlerini aşağı çekiyor. Fabrikaların enerji bütçelerinde yaşanan bu rahatlama, işlenmiş gıda ürünlerinden dayanıklı tüketim mallarına kadar geniş bir yelpazede üretici fiyatlarının gerilemesini sağlıyor. Market raflarında son iki yılın en düşük fiyat artış hızları kaydedilirken, bu durum hanehalkının reel alım gücü üzerindeki enflasyonist baskıyı hafifletiyor. İthal girdi fiyatlarının düşmesi, yerli imalatçıların küresel pazardaki rekabet gücünü artırarak sipariş defterlerinin yeniden canlanmasına katkıda bulunuyor. Tarım sektöründeki mevsimsel üretim artışı da gıda arzını destekleyerek fiyatlar genel düzeyindeki dalgalanmayı dengeliyor.

Avrupa Merkez Bankası faiz indirimi için elini güçlendiriyor

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinden gelen bu olumlu veri, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gelecek dönem faiz kararları üzerindeki hareket alanını genişletiyor. Sıkı para politikasının kredi hacimleri ve sanayi üretimi üzerinde yarattığı durgunluk riskine karşı, enflasyondaki bu kalıcı düşüş sonbahar aylarında yeni bir faiz indirimi ihtimalini kuvvetlendiriyor. Tahvil piyasalarındaki getiri eğrileri de dezenflasyon sürecinin başarısını fiyatlayarak uzun vadeli borçlanma maliyetlerini aşağı taşıyor. Ticari bankaların fonlama maliyetlerindeki bu düşüş, reel sektöre yönelik kredi musluklarının yeniden açılmasına zemin hazırlıyor. Yatırım ikliminde yaşanacak bu canlanmanın, yılın ikinci yarısında büyüme oranlarını desteklemesi bekleniyor.