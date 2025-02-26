Almanya, Unicredit'in Commerzbank'ta hisse alımını değerlendirecek

Federal Kartel Dairesinden yapılan açıklamada, UniCredit'in Commerzbank'ın azınlık hissesini satın almasını değerlendirilmek üzere teklifini daireye sunduğu belirtildi.

Unicredit'in Commerzbank'ta azınlık hissesi edinmesinin rekabet açısından sonuçlarının araştırılacağı ifade edilen açıklamada, İtalyan bankanın planlarının derinlemesine incelenmesinin 4 ay süreceğine dikkati çekildi.

UniCredit, Eylül 2024'te Alman federal hükümetin bankadaki yüzde 9 hissesini satın almıştı. İtalyan banka, daha sonra Alman bankanın yüzde 21 hissesini finansal araçlar yoluyla satın alarak bankadaki payını yüzde 28'e yükseltmişti.

İtalyan banka, daha önce Commerzbank'taki payını yüzde 29,9 çıkarmak için yasal başvuruda bulunacağını duyurmuştu.

Alman basınında, Commerzbank yönetiminin, Banka İşçi Konseyi'nin ve sendikaların yanı sıra federal hükümetin de Unicredit'in Alman bankasında hisse payını artırmasına sıcak bakmadığı iddia ediliyor.

Unicredit'in Commerzbank'ta yüzde 30 veya daha fazla hisseye sahip olması halinde yasal olarak Alman bankaya devralma teklifi sunması gerekiyor

Avrupa Merkez Bankasına (ECB) bağlı Avrupa Bankacılık Denetleme Kurumu da Unicredit'in planlarını "uygun hissedar" şartlarına göre değerlendiriyor.