Almanya ve Euro Bölgesi'nde imalat PMI 44 ayın zirvesinde

HCOB Euro Bölgesi İmalat PMI endeksi ocakta 49,5 seviyesindeyken şubat ayında 50,8’e yükselerek 44 ayın en yüksek düzeyine çıktı ve Ağustos’tan bu yana ilk kez 50 eşik değerinin üzerine çıkarak büyüme bölgesine geçti. Üretim Endeksi ise 50,5’ten 51,9’a yükselerek son 6 ayın zirvesini gördü.

9-20 Şubat döneminde toplanan verilere göre yeni siparişlerde Nisan 2022’den bu yana en güçlü artış yaşandı. Talepteki toparlanma üretimde daha keskin bir genişlemeyi beraberinde getirirken, gelecek 12 aya ilişkin beklentiler Şubat 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İzlenen sekiz ülkenin altısında PMI büyüme bölgesine geçti. HCOB Almanya İmalat PMI şubat ayında 50,9 seviyesine yükselerek ocaktaki 49,1’den toparlandı ve 44 ayın en yüksek değerine ulaştı. Endeks, üç buçuk yılın ardından ilk kez genişleme bölgesine geçti. İmalat PMI Üretim Endeksi ise 52,5’e çıkarak ocaktaki 51,4’ten yükseldi ve son beş ayın zirvesine ulaştı.

Fransa’da ivme yavaşlarken, İspanya durağan, Avusturya ise sınırlı gerileme gösterdi.

Öte yandan girdi maliyetlerindeki enflasyon art arda üçüncü ay hızlanarak üç yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Fabrika çıkış fiyatları Mart 2023’ten bu yana en güçlü artışı kaydetti. İmalat istihdamı ise Haziran 2023’ten bu yana süren düşüş eğilimini sürdürdü. Liman ve tedarik zincirinde teslimat süreleri dokuzuncu ayda da uzarken, birikmiş iş hacmindeki azalış son üç buçuk yılın en düşük hızında gerçekleşti.