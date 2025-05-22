Almanya ve Fransa’da ekonomik aktivite daraldı: Euro Bölgesi sıkışıyor

Euro Bölgesindeki ekonomik aktivite mayıs ayında beklenmedik bir şekilde daraldı. Hizmet sektörü talepte derin bir gerileme ile karşı karşıya kalırken, ancak imalat daha fazla istikrar işareti gösterdi.

S&P Global tarafından derlenen HCOB'nin ön bileşik Euro bölgesi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Nisan ayındaki 50,4'ten bu ay 49,5'e düştü.

Bileşik PMI, bu yıl ilk kez büyümeyi daralmadan ayıran 50 sınırının altında kaldı. Ekonomistler bileşik PMI'nın 50,7'ye yükselmesini bekliyorlardı

Hizmet PMI 50,1'den 48,9'a gerileyerek Ocak 2024'ten bu yana en düşük değerini aldı ve 50,3'e yükselmesi beklenen anket tahminlerinin çok gerisinde kaldı.

Talebin yeniden düşmesiyle hizmet firmaları arasında önümüzdeki yıla ilişkin iyimserlik daha da azaldı. İş dünyası beklentileri endeksi 55,1'den 54,0'a gerileyerek yaklaşık üç yılın en düşük değerini aldı.

Ancak fabrikalar, imalat PMI endeksinin 49,0'dan 49,4'e yükselerek son üç yılın en yüksek seviyesine ulaşması ve 49,3'lük anket tahminini biraz aşmasıyla daha fazla toparlanma işareti gösterdi. Bileşik PMI'ı besleyen ve üretimi ölçen endeks nisan ayındaki 51,5 seviyesinde sabit kaldı.

HCOB baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, “Euro bölgesi ekonomisi bir türlü kendine gelemiyor. Ocak ayından bu yana, genel PMI sadece en ufak bir büyüme ipucu gösterdi ve mayıs ayında özel sektör aslında daralmaya girdi” dedi.

Almanya ve Fransa'da ekonomik aktivite mayıs ayında daraldı

S&P Global'in HCOB Satın Alma Yöneticileri Endeksi araştırması, Almanya ve Fransa'da ekonomik aktivitenin mayıs ayında daraldığını gösterdi.

Ankete göre, Almanya'da ticari faaliyetler mayıs ayında düşerek bu yılın ilk daralmasına işaret ederken, hizmet sektöründeki keskin gerileme imalat sektöründeki ılımlı büyümeyi gölgede bıraktı.

S&P Global tarafından derlenen HCOB Almanya öncü bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi mayıs ayında 50,1'den 48,6'ya gerileyerek büyümeyi daralmadan ayıran 50,0 eşiğinin altında kaldı.

Analistler bileşik PMI'nın 48,9 değerini alacağını tahmin ediyorlardı.

S&P Global'in HCOB Flash Fransa PMI anketine göre, Fransa'nın özel sektörü mayıs ayında da daralmaya devam ederek, hizmet sektöründeki zayıflığın Euro bölgesinin en büyük ikinci ekonomisi üzerindeki baskısıyla üst üste dokuzuncu ay düşüş kaydetti.

Fransa'nın hizmet sektörü için Nisan ayında 47,3 olan flaş PMI mayıs ayında 47,4 puan olarak gerçekleşti ve üst üste dokuzuncu ayda da faaliyetlerde daralmaya işaret eden 50 puan seviyesinin altında kaldı.

Analistler mayıs ayı öncü hizmetler PMI verisi 47,5 puan olarak tahmin etmişlerdi.

Mayıs ayı imalat sektörü öncü PMI değeri, Nisan ayındaki 48,7 seviyesinden 49,5 puana yükselerek analistlerin 48,9 puan olarak tahminlerinin üzerine çıktı.

Almanya'da gerileme esas olarak hizmet sektöründen kaynaklandı ve endeks Nisan ayındaki 49,0 seviyesinden 47,2'ye gerileyerek son 30 ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Raporda, bu düşüşün zayıflayan talep ve müşteri belirsizliğinden kaynaklandığı ve Eylül 2024'ten bu yana en sert düşüşe işaret ettiği belirtildi.

İmalat üretimi daha yavaş bir hızda da olsa büyümeye devam etti. Manşet imalat endeksi Nisan ayındaki 48,4 seviyesinden 48,8'e yükseldi.

Hamburg Commercial Bank'ın baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, “İleriye baktığımızda, artan savunma harcamaları ve daha tanımlı bir altyapı paketi sektöre ekstra bir itici güç sağlayabilir. Ayrıca, ucuzlayan enerjinin etkisiyle düşen girdi maliyetleri imalatçılara biraz nefes aldıracaktır” dedi.