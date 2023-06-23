Almanya ve Fransa'da PMI verileri beklentilerin çok altında

Fransa'da imalat PMI beklentilere paralel olurken, hizmetler PMI 52,0 olan beklentinin çok altında 48,0 ve bileşik PMI 51,0 olan beklentilerin gerisinde 47,3 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya'da ise imalat PMI 43,6 olan beklentinin altında kalarak 41,0 olarak gerçekleşti. Hizmetler ve bileşik PMI da 56,0 ve 53,5 olan beklentilerin altına inerek 54,1 ve 50,8 oldular.

PMI verilerinin Avrupa ekonomisi için yarattığı endişe ve faiz artırımlarının yavaşlayabileceği değerlendirmeleri Almanya, İtalya ve Fransa devlet tahvili getirilerini 6-9 baz puan düşürürken, euro da ABD doları karşısında Mart ortasından bu yana görülen en büyük günlük düşüşü yaşadı. Euro, düne göre yüzde 0,85 kayıpla 1,0853'e kadar geriledi.