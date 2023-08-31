Almanya ve İtalya'da işsiz sayısında artış

Avrupa Birliği'nin en büyük 3 ekonomisinden ikisi olan Almanya ve İtalya'da işsizlik oranı Ağustos ayında arttı.

Ağustos ayında Almanya'da işsizlik beklentilerin üzerinde artış göstererek, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle yüzde 5,7 seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayında işsiz sayısı 18 bin artarak 2,63 milyon oldu. Beklenti işsiz sayısının 10 bin artacağı yönündeydi.

İtalya'da ise Temmuz ayında 73 bin kişi işini kaybetti. İşsizlik oranı Haziran ayındaki yüzde 7,5'ten yüzde 7,6'ya çıktı. Ekonomistler ise işsizlik oranının yüzde 7,4 olmasını bekliyorlardı.

Almanya'da istihdam edilenlerin sayısı ise Temmuz'da bir önceki aya göre 15 bin artarak 45,92 milyon oldu. İstihdam geçen yılın aynı dönemine göre 339 bin yükseldi.

İtalya'da istihdam Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre 362 bin arttı.